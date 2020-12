Az éjszaka közepén kapott értesítést a YouTube-tól a Hiperkarma énekese, Bérczesi Róbert, hogy törölték az egész 2011-es 'emléxel?' című albumát. Mégpedig azért, mert Demjén Ferenc jogsértés miatt jelentette.

„Végigolvastam a levelet, és az derült ki belőle, hogy maga Demjén Ferenc jelentett fel engem, akinek 'Várj, Míg Felkel Majd A Nap' című számából felhasználtam egy harminc másodperces instrumentális részt az albumon átkötésként, és most emiatt a félperces szösszenet-tiszteletadás miatt a teljes 'emléxel?' albumot levették, ráadásul ezáltal priuszom is lett a YouTube-nál úgy, hogy én közben a Szerzői Jogvédő Iroda felé az összes többivel együtt ezt a feldolgozást is lejelentettem még annak idején, tehát az érte járó jogdíjat nem nekem, hanem mindvégig Demjén úrnak folyósították, így tudtommal végig teljesen legálisan jártam el.A feljelentés hatására mindenesetre rövid gondolkodás után úgy döntöttem, hogy a második feldolgozáslemezemet, a 2017-es 'emléxel még?'-et a rajta szereplő 'Elment A Vándor'-feldolgozás miatt inkább már magamtól törlöm, mert hogy ha amiatt is feljelentenek, akkor a YouTube megszünteti a teljes csatornámat úgy, ahogy van, azt pedig semmiféleképpen sem szeretném, annál is inkább nem, mivelhogy – ugyan rengeteg munkát, tiszteletet és szeretetet raktam ezeknek az albumoknak az elkészítésébe – véleményem szerint a saját dalaimnak még csak a nyomába sem ér egyik sem, úgyhogy végül is köszönettel tartozom azért, hogy felnyitották a szememet arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban mennyire nagyon botor dolog lenne a részemről a drága életidőmnek akár csak egyetlenegy további percét is feldolgozásokra pazarolnom, szóval nagyon szépen köszönöm, és ahogyan bizonyos körökben ilyenkor mondani szokás: 'viszlát a klubban!'" – írta az énekes a Facebookon. A bejegyzést viszont időközben törölte.