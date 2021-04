Az Estée Lauder egy olyan márka, amelyet a világ minden szegletében ismernek, ám a jól csengő brand mögött, akárcsak Coco Chanel esetében, egy fantasztikus ember, egy sikeres nő áll.

Kalandos kezdetek

Josephine Esther Mentzer bár 1906. július 1-jén Amerikában született, édesanyja, Rose Schatz magyar származású volt, aki még 1897-ben vándorolt ki hazánkból és ismerkedett meg Max Mentzerrel, a cseh emigránssal. Egymásba szerettek és bár Rose ötgyerekes édesanya volt, elvált első férjétől és hozzáment új szerelméhez, a későbbi üzletasszony, Estée Lauder apjához.

Rose és Max közös kislányukat Esztinek akarták elnevezni – egy anyai nagynéni után -, ám végül a nemzetközileg jobban hangzó Josephine mellett döntöttek az utolsó pillanatban. Ennek ellenére a család és a barátok Esztinek, azaz Estée-nek becézték, ezért később ő is inkább ezt használta, mint a Josephine-t – a középiskolai évek alatt pedig hivatalosan is megváltoztatta a nevét. Már fiatalon besegített apja üzletébe, így hamar elsajátította a sikeres vállalkozáshoz szükséges alapokat. Eladott, könyvelt, beszerzett... A szíve azonban nem a kereskedelem vagy a szépségipar, hanem sokkal inkább a színészet felé húzta. Akárcsak a korban a legtöbb fiatal lány, ő is ünnepelt és ragyogó csillag szeretett volna lenni Hollywood fénylő egén. Ez az álom azonban valóban csak álom maradt, bár Estée Lauder filmes karrier nélkül is maradandót alkotott.

Magánélet és karrier

A sors akkor mutatta meg a neki szánt irányt, amikor a - szintén magyar származású - nagybátyja Schotz János, aki vegyészként dolgozott, bevezette őt a kozmetikumok készítésének varázslatos világába. John bácsi megtanította, hogyan kell krémet készíteni, Estée pedig itta minden szavát és rátalált élete új álmára.

1930-ban házasodott össze Joseph H. Lauterrel, az osztrák származású üzletemberrel, aki később Lauderre változtatta a nevét. Kapcsolatuk nem mondható zökkenőmentesnek, mert bár az esküvőt követő harmadik évben megszületett első gyermekük, Leonard, 1939-ben Estée és Joseph útjai különváltak. Sokan azt mondják, hogy felmelegítve csak a töltött káposzta jó, ezt azonban Estée és Joseph megcáfolta, ugyanis három külön töltött év után ismét összeházasodtak és ez a frigy bizony már holtomiglan-holtodiglan tartott. 1944-ben megszületett második fiuk, Ronald is, majd rá két évre Estée Lauder megalapította a saját nevével fémjelzett cégét, hogy betörjön vele a szépségápolás világába. Első sikereit a kedvenc fodrászatában aratta, ahol a tulajdonosnő megdicsérte az arcbőrét, ő pedig elmesélte, hogy saját krémet használ. A szalonban annyira megtetszett a vezetőségnek a termék, hogy elkezdték árusítani, így itt lehetett először hivatalosan kapni Estée Lauder csodakrémjét.

Kis vállalkozásból kozmetikai birodalom

A vállalkozás kezdeti éveiben csak Estée és Joseph dolgozott a cégben, amelynek összesen négy terméke jelent meg, és amelyeket eleinte a saját konyhájukban, majd egy hajdani étteremben alkottak meg. Estée nem csupán remek érzékkel válogatta ki a krémek összetevőit, de kifejezetten tehetségesnek bizonyult az eladás és népszerűsítés terén is. Hitt a személyes kontaktus varázsában, így kiemelt figyelmet fordított a vásárlókra és viszonteladókra. A vásárlások mellé apró ajándékokat is adott (ez még ma is jól bevált marketingfogás), amellyel csak még inkább növelte az emberekben az iránta érzett szimpátiát valamint öregbítette a hírnevét. Kemény munkával és kitartással hamar megismertette a kor hölgyeivel a termékeit – ha kellett szállodákban vagy az utcán rendezett bemutatót -, az '50-es évekre pedig minden valamirevaló üzlet polcain ott sorakoztak a piperecikkei.

A nagy áttörést az 1953-ban piacra dobott Youth Dew fürdőolaj hozta meg a számára, amely parfümként is funkcionált. A parfümöket ezelőtt leginkább a férfiak vásárolták a hölgyeknek, mint drága ajándékot egy különleges alkalomra, ám az új termék lehetővé tette, hogy maguk a nők vegyék meg ezt az illatos illúziót. A Youth Dew fürdőolaj hatalmas népszerűségnek örvendett világszerte, így a márka külföldön is megnyitotta üzleteit. Estée Lauder munkájának és kitartásának köszönhetően egy hatalmas, kozmetikai világbirodalmat hozott létre, a legfelsőbb körökben mozgott és a leghíresebb emberekkel ápolt jó viszonyt.

Nincs csúnya nő, csak lusta

Estée Lauder hitt a nők szépségében és a szépségápolásban, így abban is, hogy aki időt, energiát áldoz a szépségért, annak meglesz az eredménye. Nincs csúnya nő, csak lusta - mondta.

Ennek ellenére nem törekedett arra, hogy a termékeit bárki megvehesse. 1956-ban megjelent addigi legdrágább terméke a Re-Nutriv, amely mai árfolyamon nagyjából ezer dollárba került, azaz ma több mint háromszázezer forintot fizetnénk érte. Amikor megkérdezték, mi kerül ennyibe egy arcápolási terméken, a Re-Nutrivot egy Picasso képhez hasonlította, amelynél nem a festéket és a vásznat kell megfizetni, hanem a kreativitást és a szakértelmet.

Estée Laudert a XX. század kiemelkedő üzletasszonyaként kell számon tartanunk, aki a kozmetikai ipar területén legalább olyan sikereket ért el, mint Coco Chanel a divatvilágban. Ám míg Chanel élete tele volt botránnyal és férfiakkal, addig Estée Lauder megtalálta az arany középutat a magánélet és a karrier között. Nem véletlen, hogy 1998-ban a Time Magazin a legbefolyásosabb üzletemberek között egyedül őt említette meg nőként.

2004. április 24-én, 97 évesen hunyt el, egy semmiből felépített, hatalmas és világhírű kozmetikai birodalmat hagyva maga után.