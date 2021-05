1. Focisták között nevelkedett

Az édesapja és a nagybátyja is a neves ír futballklub, a dublini Shamrock Rovers játékosa volt, utóbbi a BEK-ben is pályára lépett, és B-válogatottságig is vitte. Nem meglepő módon Colin Farrell is focista szeretett volna lenni gyerekkorában, és egy darabig versenyszerűen űzte is a sportot, de aztán másfelé vitte az élet.

2. E.T. miatt lett színész

No nem konkrétan az idegen lény karaktere, hanem az E. T., a földönkívüli című film miatt. Amikor ugyanis megnézte Spielberg családi moziját, a csúcsjelenetnél mindig megríkatta őt a főszereplő kisfiú Henry Thomas játéka. Ekkor döntötte el, hogy ő is ilyen erős érzelmeket szeretne kiváltani másokból, és színész lesz belőle.

3. Jelentkezett a Boyzone-ba

Kedves olvasóink közül talán sokan emlékeznek még a kilencvenes évek egyik tipikus és nevezetes fiúcsapatára, a Ronan Keating fémjelezte ír Boyzone-ra. Amikor az együttes alakult, a tinédzser Colin Farrell is jelentkezett a csapatba, de a menedzserek rövid úton kirúgták őt a válogatóról.

4. Nem igazán megy neki az alvás

Nem véletlenek azok a különös hatású szembogarak: Colin Farrell 12 éves kora óta küzd krónikus inszomniával, azaz álmatlansággal. Már sokféle terápiával próbálkozott, és ugyan időnként javul az állapota, de nem sikerült az elérni, hogy ne térjen vissza újra meg újra az inszomniája.

5. Gyilkosság első számú gyanúsítottja is volt már

18 éves korában néhány hónapot Sydney-ben töltött, és ez alatt egy gyilkosság gyanúsítottja lett, miután az elkövetőről készített rendőrségi fantomkép alapján megtalálták őt a nyomozók. Még súlyosabbnak tűnt a helyzet amiatt, hogy Farrell egyáltalán nem emlékezett az ominózus éjszakára, mert annyira ki volt ütve bulizás közben mindenféle szertől. Végül azonban sikerült tisztáznia tanúvallomások segítségével, hogy a város egy egészen másik részében tartózkodott a gyilkosság időpontjában.

6. Híres szexvideóban is szerepelt

Az egykori barátnőjével, Nicole Narain playmate-tel közösen készített házi szexvideója még 2006 januárjában szivárgott ki az internetre. A 13 perces videó a színész akarata ellenére jutott el a nagyközönséghez, mely a mai napig fellelhető persze a világháló bugyraiban. Farrellt nagyon felzaklatta az eset, és attól meg egyenesen retteg, hogy az anyja is meglátja egyszer a felvételt.

7. Szereti a budapesti kebabot

A kedvenc étele a kebab, és amikor Budapesten forgatta a sarkvidéki expedícióról szóló North Water című sorozatot, természetesen a fővárosban is megkóstolta az ételt. Méghozzá egy hetedik kerületi étteremben, ahol először nem ismerték fel a nagy szakálla miatt, de aztán a bankkártyája lebuktatta. Sőt, a színész szerint élete legjobb kebabját ette a helyen!

8. A példaképétől kapta a legnagyobb dicséretet

Gyerekkora óta a kedvenc színésze és példaképe Al Pacino, így aztán rettenetesen örült és félt egyszerre, amikor a Beavatás című filmben együtt játszhatott vele. A forgatáson aztán a példaképében a világ legkedvesebb emberét ismerte meg, Al Pacino pedig később úgy nyilatkozott róla, hogy ő a generációja legtehetségesebb színésze.

9. A gyermeke súlyos betegséggel küzd

Két gyermeke született: James Padraig 2003-ban, Henry Tadeusz 2009-ben. Jamesről pedig négyéves korában az derült ki, hogy súlyos betegségben, az Angelman-szindrómában szenved. Ez a betegség hátráltatja az értelmi és testi fejlődést, időnként pedig rohamok lépnek fel az érintettnél. Farrell szerint a legnehezebb egy szülő számára, ha szenvedni látja a gyermekét, és egyszerűen nem tehet semmit.

10. Úgy szokott le a dohányzásról, hogy rengeteget szívott

A 34. születésnapja alkalmából hagyta abba a dohányzást, de az utolsó napot még alaposan kihasználta. Aznap egy egész doboz cigit elfüstölt, és alaposan kiélvezett minden egyes slukkot. Sőt, még egy búcsúlevelet is írt a cigarettának címezve. Éjfél előtt öt perccel pedig elnyomta az utolsó szálat, és azóta nem gyújtott rá.