1. Nagykorúság letartóztatással

Shia LaBeouf korán kezdte a nyilvános balhézást és a nagy figyelmet kiváltó botrányokat. A Disney Channel gyerekszínészeként induló sztár még épp csak túl volt élete első filmes főszerepén a Disturbiával, amikor a nagykorúságát ünneplő buli csúnyán végződött. LaBeouf hajnalban egy gyógyszertárban kötött ki részegen, és miután nem sikerült cigarettát vennie, nem volt hajlandó elhagyni az üzletet, sőt balhézni kezdett a biztonságiakkal. Kihívták rá a rendőröket, akik letartóztatták, de aztán a patika nem tett feljelentést.

2. Balhé Spielberggel

Az Indiana Jones és kristálykoponya királysága élete nagy lehetősége volt – Steven Spielberg őt szánta Harrison Ford utódjának a szériában. De a bemutatót követő sajtónyilatkozatok során LaBeouf minden tiszteletet és a szakma íratlan szabályait figyelmen kívül hagyva elkezdte kritizálni a filmet, amivel magára haragította Spielberget, Ford pedig egyszerűen csak „egy kib***tt idiótának" nevezte. A készülő következő résznek pedig természetesen a közelében sem akarták látni.

3. Autogram helyett bunyó

2011-ben a színész egy bárban keveredett nézeteltérésbe néhány rajongójával. Shiának nem volt kedve autogramot osztogatni, ezért cserébe nem épp kedves szavakkal illették őt. Erre azonban ő is bepöccent, és a szóváltás verekedésbe torkollot. A bunyónak egy kidobó vetett véget, aki átadta a színészt a kiérkező rendőröknek.

4. Forgatás részegen

Születésnaposunk híres arról, hogy megpróbálja minél jobban átélni a szerepeit, ez pedig időnként eszement túlzásokhoz és forgatási botrányokhoz vezet. A Fékezhetetlen című gengszterfilmben egyébként is nagy szerepe van az italozásnak, hiszen a főszereplő fivérek a szesztilalom idején jól menő csempészüzletet üzemeltetnek, Shia LaBeouf pedig nagyon-nagyon komolyan vette a feladatát, így gyakran állt totál részegen a kamerák elé.

5. Botrány a nézőtéren

2014-ben egy New York-i színházból a Kabaré című előadásról a biztonságiak vezették ki, miután a nézőtéren rágyújtott, hangoskodott, sőt egy idő után felállva üvöltözött a színpadon épp játszani próbáló kollégáknak (köztük olyan nagyságokkal, mint Michelle Williams és Alan Cummings). Még a biztonsági őrökbe is belekötött, akik végül kihívták a rendőrséget, és bilincsbe verve vitték el az ekkor már teljesen összeomló és könnyeivel küszködő LaBeouf-t.

6. Büdösen és fogatlanul

A Harag című háborús filmben az arcán látható sebhelyek igaziak, és magának okozta őket, emellett kihúzta a saját fogát, és megvonta magától a fürdést is, hogy átérezze a történelmi idők szereplőinek valódi hangulatát. Nem meglepő módon a színésztársai egy idő után rühellni kezdték, és külön szállást kellett keresnie magának.

7. Zacskóval a premieren

A nimfomániás című filmje már önmagában sokaknál kiverte a biztosítékot, de neki még erre is sikerült rátennie egy lapáttal. A berlini premieren azzal botránkoztatta meg a közönséget, hogy egy papírzacskóval a fején lépett a vörös szőnyegre, rajta a következő felirattal: „I AM NOT FAMOUS ANYMORE" – vagyis „többé már nem vagyok híres". Majd ezt a mondatot minden nap kiírta Twitter-oldalára, és bejelentette a visszavonulását is. Persze nem gondolta komolyan. Vagy igen.

8. Igazi tetkók egy szerep kedvéért

A The Tax Collector című filmjében a színész egy latinók körében nevelkedő férfit alakított, akinek a testét tetoválások borítják. Shia LaBeouf úgy döntött, teljesen élethűen akarja ábrázolni a karaktert, ezért valódi tetoválásokat csináltatott, és kivarratta a teljes mellkasát. Van rajta például egy bohócot ölelő Madonna.

9. Párkapcsolati erőszak

Mia Goth színésznővel A nimfomániás forgatásán ismerkedtek meg, és kezdtek járni, sőt egy idő után el is jegyezték egymást. A kapcsolat azonban nem bizonyult zökkenőmentesnek, többek között az olyan esetek miatt, mint amikor Németországban együtt érkeztek meg egy hotelhez, majd kiszállva a taxiból ordítva veszekedtek, és a színész láthatóan valamilyen szer hatása alatt állt. Shia taxival ment később a repülőtérre, és a sofőr állítása szerint azt mondta, ha tovább maradt volna a hotel előtt, megölte volna menyasszonyát. Egy német magazin szerint Mia Goth másnap egyik szeme alatt monoklival volt látható, LaBeouf keze pedig sebesnek látszott.

10. A szörnyű múlt és a nem túl fényes jelen

2018-ban állt a nyilvánosság elé a történetével, hogy mi miatt ilyen balhés személyiség. Poszttraumás stressz szindrómában szenved, ugyanis 9 éves korában végig kellett hallgatnia, hogy édesanyját megerőszakolják. Azóta is a történtek hatása alatt áll, nem tudja feldolgozni a szörnyűséget. Többször kezeléseknek vetette alá magát, de állapota nem sokat javult. A gyógyulás részét képezi az is, hogy a nyilvánosság előtt is beszélt az átélt traumáról és a betegségről.

A jelek szerint továbbra is messze a gyógyulás, mert a legfrissebb hír LaBeouf kapcsán az, hogy a legutóbbi barátnője, Tahliah Debrett Barnett (azaz FKA Twigs énekesnő) feljelentette a rendőrségen és a bíróságon is beperelte a szakításuk előtt néhány hónappal. Az énekesnő szerint többször ébredt arra, hogy párja fojtogatja az éjszaka közepén. Miután a színész elaludt, az énekesnő sosem mert mozogni a házban, mert LaBeouf csőre töltött pisztolyt tart a párnája mellett, és Twigs attól tartott, hogy álmából felriadva betörőnek nézné, és lelőné őt. Állítása szerint a férfi érzelmileg és szexuálisan is bántalmazta őt kapcsolatuk alatt, ráadásul egy nemi úton terjedő betegséggel is megfertőzte. Shia LaBeouf az eset nyilvánosságra kerülése után bejelentette, hogy önként rehabilitációs intézetbe vonul, és karrierjét is felfüggeszti, amíg nem lesz jobban.