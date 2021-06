...milyen sokszínű családból származik?Bostoni születésű srácként neki ugyan már egyértelműen amerikai az identitása (egy Amerika Kapitánytól furcsa is lenne más), de ez a családjában még friss fejleménynek számít. A négy nagyszülőjéből ugyanis az egyik olasz, az egyik ír, az egyik német, az egyik pedig brit.

...szteppeléssel vezeti le a feszültséget?Az édesanyja színésznőként, ifjúsági színház vezetőjeként és profi táncosként is tevékenykedett. Hogy tudjon otthon is gyakorolni, a házuk alagsorában egy sztepptáncparkettet is lefektettek, amire a gyerekek is rákaptak. Chris Evans elmondása szerint pedig a mai napi a legjobb feszültséglevezető módszer számára az, ha elkezd szteppelni.

...kibe szeretett bele halálosan tiniként?Chris Evans 13 éves volt, amikor a mozik a Féktelenül című akciófilmet játszották, a főszerepben Keanu Reeves-szel és Sandra Bullockkal. Utóbbi pedig akkora hatást gyakorolt rá, hogy beszerzett róla egy óriásposztert, és őt tartotta álmai nőjének. Nem csoda hát, hogy amikor sok évvel később megismerkedtek, Evans a köztük lévő 17 év korkülönbség dacára is bepróbálkozott a színésznőnél, sőt egy rövid ideig randiztak is egymással.

...gyakornokként került be a filmszakmába?Kezdő színészként, a középsuli után egy barátja tanácsára elment gyakornoknak egy casting ügynökséghez, és elkezdett minden erejével kapcsolatokat építeni. Az itt megismert embereknek és megszerzett információknak köszönhetően pedig nagyobb eséllyel pályázott azokra az apró szerepekre, amik beindították a karrierjét – mint a legelső színészi munkáját jelentő epizód A szökevény című sorozatban, vagy az első mozis szerepét hozó Már megint egy dilis amcsi film.

...kivel alkotott álompárt, mielőtt híres lett volna?A Mobil című film forgatásán jöttek össze Jessica Biellel, és alkottak évekig egy párt, csak akkoriban ez még nem bírt akkora hírértékkel, mivel Evans nem számított sztárnak. Nem véletlenül kerülnek fel minden „Sztárok, akik azelőtt randiztak, hogy híressé váltak volna" listára, köztük a miénkre is. A legújabb (egyelőre hivatalosan meg nem erősített) kapcsolata esetében viszont már fel sem merül a kérdés, hogy igazi sztárpárról van-e szó, hiszen Lily James a generációja egyik legragyogóbb filmcsillaga.

...miért hordott rendszeresen rossz méretű ruhát?A Marvel-filmekben, Amerika Kapitányt alakítva a figura szuperképességeit természetesen egyfolytában hangsúlyozni kellett, emiatt aztán a kosztümösök rendszeresen egy vagy két mérettel kisebb ruhákat adtak rá a „civil" jelenetekben, hogy azok jobban feszüljenek a kidolgozott izmain. De amikor a szuperhősjelmezt viselte, az sem volt csak móka és kacagás: a fejét és fél arcát borító sisaktól például többször migrént kapott.

...rácsok mögül mentette ki a társát?A tehetség című film forgatásán szeretett bele Chris Evans abba a kutyába, aki azóta az elválaszthatatlan társa. A film utolsó jelenetét egy menhelyen forgatták, ő pedig mit sem sejtve besétált a kutyusok közé, ott pillantotta meg Dodgert. Elmondása szerint a többi kutyussal ellentétben nagyon fegyelmezetten ült, pedig látszott rajta, hogy semmi mást nem szeretne, csak kijönni a ketrecéből. Dodger azóta is rendszeresen felbukkan a sztár közösségi oldalán.

... nyilvánosan péniszt mutogatott?2020 őszén Chris Evans igencsak kínos helyzetbe került, amikor meggondolatlanul mutatott valamit a telefonján, méghozzá a közösségi oldalán, egy videóban. A színész Instagram sztoriban osztott meg egy családi képet, ám miután a "vissza" gombra nyomott, megjelent egy pillanatra a galériája, ahol egy meredező férfi pénisz volt látható. Az nem derült ki, hogy ez a bizonyos szerszám a színészhez tartozik-e, vagy csupán egy képernyőfelvétel, de mindkét esetben igen kínos helyzetbe hozta magát. Ő maga persze rögtön le is törölte ezt a kisvideót, de addigra nyilván sokan megosztották már.

...nem csak színészként készít filmeket?Hanem rendez is, legalábbis egy alkalommal már a kamerák mögött is szerepet vállalt. A magyar mozikat is megjárta a 2014-es, A szerelem útján című romantikus filmje, ami nem is kapott rossz kritikákat, igaz ebben a kiváló férfi főszereplője, bizonyos Chris Evans is a rendező segítségére volt. A hírek szerint a sztár a jövőben is tervez rendezni, sőt miután letette Amerika Kapitány pajzsát, egyre inkább errefelé terelné a karrierjét.

...újabban apaként tündököl?Nem a való életben, hanem a képernyőkön: legutóbb a Jacob védelmében című sorozatban láthatták őt a nézők, amiben egy olyan apát alakít, aki emberölés vádja alól próbálja meg minden eszközzel tisztázni a kamasz fiát. Legközelebb pedig ismét az Amerika Kapitány-filmeket készítő Russo-fivérekkel dolgozik Evans: a The Grey Man című kémthriller forgatása jelenleg is zajlik.