Zséda megállíthatatlanul jön elő az újabb és újabb slágerekkel. A Kökény Attilával készült "Casablanca", a „Hello", az „Életben maradni", a „Csak a Szívemet dobom eléd" után máris itt egy vadonatúj dal, a „Falakon túl". A számhoz készült klip igazán dögösre sikerült, Zséda nemcsak az énekehangját, de a csodálatos alakját is megvillantja.

"Talán még soha nem tanultam ennyit magamról egy lemez születése közben. Amikor a Szívizomláz című nagylemez dalai megszülettek még nem is sejtettük, hogy olyan másfél év következik, ami gyökerestől forgatja fel megbízható világunkat. Megszülettek a dalok, majd megérkezett a pandémia, a bezártság és ugyanazok a dalok egészen más értelmet nyertek. A falakon túl- mennyire mást jelent ez a néhány szó, mint 2020 előtt...! Ma méginkább tudjuk, hogy az ajtókon, a falakon, a bezártságon túl ott van az igazi világ, ami arra vár, hogy felfedezzük, megcsodáljuk, megöleljük és ha kell, akár magunkkal vigyük a falak közé"- árulta el az énekesnő.

A kifejezetten groovy, táncos, glamouros, Quincy Jones világát idéző nyári sláger nemcsak zeneileg varázsolja el az embert, de vizuálisan is beszippantja a nézőt.

Magyarországon még soha nem készült ilyen technikával videoklip, és a nemzetközi piacon is csak egy-két úttörő példa volt eddig rá. Ez az úgynevezett „extended reality", vagyis a „kiterjesztett valóság", amivel a 'The Mandalorian' című sci-fi sorozat is készült. Most azonban űrjárművek helyett Zséda – falakon túl lévő - álomvilágába pillanthatunk be.