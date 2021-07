- Milyen érzés volt 2 év kihagyás után újból nekiállni a szervezési feladatoknak? Izgatottabbak voltatok/vagytok, mint máskor?

Az elmúlt két évben, ami a szervezési feladatokat illeti igazából nem volt leállás. Egyrészt mert folyamatos újratervezésről szólt nekünk az elmúlt időszak. Amikor 2019-ben véget ért a 12. Campus Fesztivál, rögtön elkezdődött a következő év szervezése, amivel annyira jól haladtunk, hogy konkrétan a koronavírus-járvány első hulláma előtt, úgy december-január körül sikerült megállapodnunk három igen népszerű külföldi produkcióval. Ez csak azért érdekes, mert az előző 10 évhez képest most nagyon gyorsan haladtunk a programszervezéssel. Innentől a történet már ismerős mindenkinek és sajnos elkezdődött a folyamatos újratervezés. Először mi is arra készültünk, hogy nyáron (2020) már lehet fesztiválozni, majd miután kiderült, hogy a korlátozások megmaradnak és nem lehet nagy nyári rendezvényeket szervezni, legalábbis a megszokott formában, ismét újraterveztünk, először Campus Eleven néven egy eseménysorozatot, amiből végül a Nagyerdei Stadionban Hangos Ülős Stadionkoncertek címmel, a hatályos szabályokat és a biztonságot maximálisan betartva talán az ország egyetlen nagyszabású könnyűzenei bulija lett 2020-ban. Szóval a csapatunk mindig készen állt és tervezgette a visszatérést, roppant türelmesen vártuk, hogy mikor indulhat el újra élesben a Campus. Az egyetlen nehéz időszak az idei áprilisi és májusi hónapokban volt, itt már tényleg mindenki nagyon várta, hogy lehet-e 2021-ben fesztivált tartani. Szerencsére igen, ezt pár órával a nyitás pillanatában pedig már biztosra vehetjük, hogy idén valóban lesz Campus Fesztivál Debrecenben és nem is akármilyen.

- Milyen óvintézkedéseket hoztatok annak érdekében, hogy a fesztivál a járvány szempontjából is biztonságos legyen?

A fesztivált a hatályos jogszabályoknak megfelelően tartjuk meg. A rendezvény területére vendégként csak és kizárólag érvényes védettségi igazolvánnyal lehet belépni. A 18. életévüket be nem töltött látogatók védettségi igazolvánnyal, vagy védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt kíséretében tartózkodhatnak a fesztivál területén. Ezen kívül pedig a Bradolife cég segítségével több mint 30 kézfertőtlenítő pontot is létrehoztunk, kiemelt figyelmet fordítunk a színpadok mögötti területekre is, ahol szintén kézfertőtlenítő pontok várják a fellépőket. A Campus egyébként az egyik legkomfortosabb fesztivál helyszín, a Nagyerdei Stadion és a Nagyerdei Víztorony épített vizesblokkjaival sokkal higiénikusabb körülményeket tudunk biztosítani a fesztiválozóknak, ezek fertőtlenítése és tisztítása is folyamatos, bár ezt minden évben járványtól függetlenül is igyekszünk betartani.

- Mit tapasztaltok a fellépőkön, másképp készülnek az idei évre? Ha igen, miben nyilvánul meg a különbség?

A fellépők több okból is másképpen készülnek. Egyrészt végre kiszabadulhattak és újra közönség előtt koncertezhetnek. Nehéz időszakon vannak túl, nem csak ők, de a háttéripar is megszenvedte rendesen az elmúlt két évet, biztos, hogy összegyűlt mindenkiben annyi energia, hogy ezt most jó értelemben véve kiadhatja magából, ráadásul hús-vér emberek előtt. Másrészt a Campus Fesztivál mint az egyik legnagyobb hazai könnyűzenei rendezvény azért nem kis kihívás elé állítja még egy normális évben is az előadókat, ugyanis presztízs, hogy Debrecenben jó bulit kell adni. Nagy közönség előtt, jó körülmények között tud fellépni, éppen ezért mindenki odateszi magát és a legjobb formáját hozza el.

- Talán elmondható - mivel 2 év után a Campus lesz az első nagy hazai fesztivál -, hogy most lépjük át igazán a szabadság és a boldogság kapuját. Szerintetek más lesz az idei év, mint a többi?

- Ebben az évben a Campus Fesztivál olyan szempontból mindenképpen ünnep lesz, hogy felszabadultunk egy nagyon nehéz időszak után. Találkozhatunk a barátainkkal, megnézhetjük kedvenc zenekarainkat. Soha nem hittem volna, hogy az az érzés, ami régen teljesen normális volt, az egyszercsak nagyon értékes és különleges lesz. Éppen ezért is jött az ötlet, hogy - bár mi nem vagyunk egy „fesztiválhimnuszokat" felvonultató rendezvény, de - idén a Tankcsapda Ülj le mellém c. dala tökéletesen visszaadja azt, amit mi gondolunk erről az egész helyzetről. Ebből született meg az „Éld meg a pillanatot!" Campus Edition feldolgozás, ezt jelenti nekünk 2021-ben a Campus Fesztivál.

Mit üzennél a fesztiválozóknak?

- Azt, hogy a Campus nem csak egy könnyűzenei fesztivál. Sokkal több és színesebb annál, szóval ne csak a koncertekre koncentráljon az, aki kilátogat a Nagyerdőre, nézze meg a Víztornyot, az Egyetem teret, a Civil Falut, a Campus Artot és a várost, hogy Debrecenben mennyire jó lenni.

