1963-ban jelent meg Korda György előadásában a Nem vagyok ideges című tviszt, amire egy ország sikálta a táncparkettet, s vált az akkori huszonévesek kedvencévé. Majd' 60 évvel később, egy mostani huszonévesekből nemrég alakult banda, a Carson Coma zenekar formálta újjá Korda György számát, komoly sikerrel.

A nagy ívet befutott dal ezúttal egy egyedi fesztivál élmény apropóját adja: a Szegedi Ifjúsági Napok péntekén az eredeti szám énekese és a feldolgozó zenekar együtt lép színpadra, megtáncoltatva a nagyérdeműt. „Nagy örömmel várom a közös előadást – mesélte Korda György -, már a feldolgozás is nagyon tetszett, a generációkon átívelő közös fellépés pedig kellemes izgalommal tölt el, és engem is egy kicsit a húszas éveimbe repít vissza, hiszen annyi idős voltam a dal születésekor, mint most a zenésztársaim"- teszi hozzá a énekes legenda.

Ez is érdekelhet: Korda György visszavonul: "Szeretném, ha ez maradna meg mindenkinek az emlékezetében" - Videó