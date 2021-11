Kereken egy évszázada született Charles Bronson, aki litván bányászfiúból lett Hollywood és a westernek nagy korszakának morcos tekintetű filmsztárja, és akinek a karrierje és az élete is számos érdekességet rejt. Mutatjuk is, mi mindent!

Litván nemzetiségű volt

Charles Dennis Buchinsky néven született egy pennsylvaniai bányavárosban. Az édesapja még Bučinskis néven vándorolt ki Litvániából, ahol a helyi lipek tatár népcsoporthoz tartozott. Bronson édesanyja már amerikai születésű volt, de szintén Litvániából kivándorolt szülők gyermeke. Otthon litvánul és oroszul beszéltek, Bronson csak az iskolában tanult meg angolul.

Egy bányabaleset miatt lett klausztrofóbiás

10 éves volt, amikor a bányászként dolgozó apja meghalt, és onnantól kezdve a testvéreivel neki is mennie kellett a bányába. 1 dollárt kapott 1 tonna szénért, egy bányaomlás pedig majdnem az életébe került. Ettől kezdve halálfélelem fogta el minden szűk, zárt térben.

A II. világháború a legjobb, ami történhetett vele

Legalábbis ő ezt állította később az interjúiban. A háború miatt ugyanis bevonulhatott katonának, így pedig életében először kapott rendes ruhát és ételt. Először sofőrként használták a seregben, majd a légierőhöz került, és számos éles bevetésen vett részt. Kitüntették a Bíbor Szív érdemrenddel, a leszerelése után pedig egy volt katonáknak járó ösztöndíj segítségével tudott színészetet tanulni.

A művésznevét egy kapuról kapta

A színészi karrierjét még Buchinskyként kezdte, de az ügynöke változtatást javasolt, mert a kelet-európai hangzású név nem csengett túl jól az ötvenes évek hidegháborús paranoiája idején. A Bronson utca végén álló Bronson kapu, a Paramount filmstúdió egyik bejárata adta az ötletet a művésznevéhez.

Módszeresen visszautasította Sergio Leonét

A rendezőlegenda Sergio Leone őt tartotta a legjobb színésznek, akivel valaha dolgozott, és a westernklasszikus Dollár-trilógia minden részébe szerződtetni akarta. Az Egy maréknyi dollárért főszerepét neki szánta, de Bronson visszadobta, mondván, ez a legrosszabb forgatókönyv, amit olvasott – és helyette Clint Eastwood lett a sztár. A Pár dollárral többért esetében Mortimer ezredes szerepét utasította vissza, A Jó, a Rossz és a Csúf esetében Angyalszem és Tuco szerepét is felkínálta neki, de Bronson nem ért rá, mert A piszkos tizenkettőt forgatta. Végül a Volt egyszer egy vadnyugat és a Harmonikás szerepe hozta meg az együttműködést.

50 felett lett igazi sztár

Noha számos híres és sikeres filmben játszott már korábban is, de jellemzően mellékszerepeket, és csak 53 évesen lett igazi sztár. Ekkor játszotta el ugyanis a Bosszúvágy főszerepét, ami a folytatásaival együtt Hollywood élvonalába repítette őt.

A kollégája feleségét vette el

Háromszor házasodott. Az első frigy 1949 és 1967 között tartott Harriet Tendlerrel, akit a színésziskolában ismert meg diáktársként. A második felesége a színésznő Jill Ireland volt, akit még úgy ismert meg, mint David McCallum feleségét, akivel A hét mesterlövészben dolgozott együtt, és akinek már akkor megmondta, hogy „feleségül fogom venni a nejedet". Ez néhány év múlva meg is történt, és a házasság ki is tartott aztán egészen a felesége haláláig. Bronson élete utolsó öt évében még egy harmadik házasságra is adta a fejét Kim Weeks oldalán.

Milliós örökséget kapott egy ismeretlentől

A kilencvenes években egymillió dollárnál is többet érő örökséget hagyott rá egy hölgy, akivel soha életében nem találkozott, de aki nagy rajongója volt. Az elhunyt rokonai megtámadták a végrendeletet, és végül peren kívül egyezséggel zárult a történet.

Festőként is sikeresek számított

A kedvenc hobbija a festészet volt, de nem használta fel a hírnevét a képei népszerűsítésére. Egy kaliforniai galériában például titokban és Buchinsky néven állított ki, de így is két héten belül elkapkodták az összes festményét.

A csípője miatt vonult vissza

1998-ban vonult vissza a színészkedéstől egy csípőműtét után. Élete utolsó éveiben az Alzheimer-kórral küzdött, de a halálát közvetlenül végül tüdőgyulladás okozta 2003-ban.



