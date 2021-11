Utolsó éjszaka a Sohóban (Last Night in Soho)Hazai mozis premier: november 04.

A már eddig is a bravúros műfaji játékairól ismert angol rendező, Edgar Wright (Haláli hullák hajnala, Vaskabátok, Nyomd, Bébi, nyomd!) ezúttal a pszichothriller zsánerét és a londoni hatvanas évek világát használta fel egy csavaros női történet elmeséléshez. Az új filmjében egy divattervező diáklány és egy énekesnőnek készülő díva története fut párhuzamosan két idősíkon, egymást tükrözve.

Spencer (Spencer)Hazai mozis premier: november 11.

Lady Diana alakja és sorsa mindmáig erősen foglalkoztatja a közvéleményt, amit mi sem bizonyít jobban, hogy ez az új életrajzi film is a figyelem középpontjában áll már a forgatása óta, és számos kritika érte például azért, mert az Alkonyat-filmekből ismert Kristen Stewart alakítja benne a hercegnőt. Nos, az első kritikák szerint Stewart nem csak remek, de egyenesen Oscar-esélyes teljesítményt nyújt a Diana életének néhány sorsdöntő napját megörökítő Spencer címszerepében.

EncantoHazai mozis premier: november 25.

Családi mozizást is tudunk ajánlani ebben a hónapban, hiszen minden bizonnyal a legkisebbek számára is örömteli szórakozást nyújt a Disney legújabb mesefilmje. Az Encanto pedig már csak azért is különleges, mert az alaphelyzetében a szuperhős sztorik fordítottjával találkozhatunk: egy olyan közösséggel, ahol mindenkinek van valamilyen különleges képessége, épp csak a főhősnek nincs.

A Gucci-ház (House of Gucci)Hazai mozis premier: november 25.

A rendezőlegenda Ridley Scott pazar szereposztású filmjében többek között Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Salma Hayek és Al Pacino vonul fel, hogy egy afféle filmes családregényben életre keltsék a világ egyik leghíresebb divatfamíliájának szerelemmel, árulással, sikerrel, hanyatlással, sőt gyilkossággal színezett történetét.

NagykarácsonyHazai mozis premier: november 25.

Ahhoz képest, hogy a világ filmgyártásában mennyire bevett kategóriának számít a karácsonyi film, meglepő módon kihagyta eddig ezt a ziccert a magyar mozi. Egészen eddig, mert most Ötvös András főszereplésével érkezik a Nagykarácsony, aminek tűzoltó főhőse egy az ünnepi készülődés közepette, egy új ismeretség révén kénytelen átértékelni a jeles naphoz és az emberekhez fűződő viszonyát; egy olyan közegben, ami valóban inkább ambivalens érzéseket szokott kiváltani az emberekből: egy karácsonyi vásárban.