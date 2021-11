Ebben a hatalmas kavalkádban azonban még ma is biztos helye van a nagy klasszikusoknak nemcsak a képernyőn, hanem a szívünkben is. Az ember ugyanis szereti újraélni az élményeket, felidézni a kellemes emlékeket. Egy kedvenc sorozat pedig soha nem fog csalódást okozni!

Több évtizeddel ezelőtt, amikor csak egy-két tévécsatorna kínálatából lehetett választani, szinte minden sikeres tudott lenni. Milliók látták Columbo és Derrick nyomozásait, a Ewing-család belviszályát, A klinika életmentő beavatkozásait és természetesen Isaura felszabadítását.

Összegyűjtöttünk öt olyan sorozatot, amikért anyáink rajongtak, és amik még ma is roppant élvezetesek.

Tövismadarak

Ralph atyába nők ezrei voltak szerelmesek, határon túl és itthon egyaránt. Richard Chamberlain sármjának is köszönheti a Tövismadarak a máig tartó töretlen népszerűségét. Magyarországon 1990-ben láthatták először tévében az ausztrál írónő, Colleen McCullogh regényének megfilmesített változatát. A Tövismadarak a Cleary-család ötven évének történetét meséli el, mindezt a nők szemével, tragikus sorsán keresztül.

A legenda szerint a tövismadár egyetlenegyszer énekel életében, de akkor elnémul az egész világ. Ezért a dalért, a pillanatnyi boldogságért azonban az életével fizet. Hozzá hasonlítja az írónő a Cleary-család hölgytagjait, ezzel illusztrálva, hogy bármi történjen, a legjobb dolgoknak mindig fájdalom az ára. Az öröm és a szomorúság kéz a kézben jár.

Nők a pult mögött

Sokan ámulattal és vágyakozva figyelték az áruktól roskadozó polcokat és a minden jóval feltöltött csemegepultot ebben a cseh sorozatban. Az idősebb generáció tagjainak igazi nosztalgiabomba a Nők a pult mögött, látni az egykoron megszokott bolti kiszolgálást. Azokat a most már nem is kapható édességeket, üdítőket, amiknek az ízét még most is a szájukban érzik.

A történet helyszíne egy élelmiszerbolt, a főszereplője pedig a frissen elvált, gyermekeit egyedül nevelő Anna. A mindig mosolygós, talpraesett, erősnek mutatkozó, de szeretetre, szerelemre és törődésre vágyó nőben jó páran magukra ismerhettek, helytállásából pedig erőt meríthettek. A nehézségek ellenére végül mégis jóra fordult az élete, reményt adva ezzel a hasonló cipőben járóknak.

A Guldenburgok öröksége

Mindig is szerettük nézni a gazdag családokat, azt az életet, amit valljuk be, sosem élhetünk. Miközben tátott szájjal figyeljük a felfoghatatlan gazdagságot, szépen szembesülünk a vagyon árnyoldalaival, hogy a felsőosztály élete sem fenékig tejfel. Ez alól a Guldenburg-család sem kivétel, hiába az ősi múlt, a káprázatos kastély, a gondozott park és a ménes. Ez csak a látszat.

A családfő, Martin von Guldenburg gróf nem épp szentéletű, korábban több erkölcsi botlása is volt. Annak ellenére, hogy már több év is eltelt azóta, hogy elcsábított egy környékbeli lányt, az nem felejtette el a férfit, főleg, hogy az hűtlenül őt is elhagyta. A lány ezért örök bosszút fogadott, és megesküdött, hogy tönkreteszi a családot, megszerzi a sörfőzdéjüket és összes pénzüket, a Guldenburgok örökségét.

Kórház a város szélén

A Nők a pult mögött alkotópárosa a nagy sikerű boltos történetük után sem pihent meg, és következő munkájukban is egy kollektíva, egy kórház dolgozóinak életébe nyújtott bepillantást. Remek érzékkel egyensúlyoztak a drámai és humoros pillanatok között, ebben is rejlik a Kórház a város szélén kimagasló népszerűsége.

Az Egyesült Államokban már az '50-es évektől kezdődően készültek orvosos műsorok, Európában mégis kevésbé volt ismert a műfaj. Ezért is tekinthető úttörőnek ez a cseh produkció, ami előfutára volt a mai napig ismételt, etalonnak számító Klinikának is.

A chateauvalloni polgárok

A francia Dallasként emlegetett sorozatban megint elmerülhettünk a gazdag emberek világában. Bekukucskálhattunk a fontos, társadalmi ügyeket, politikai döntéseket befolyásoló hatalmasok magánéletébe, az átlag előtt rejtve tartott eseményekbe. Ennek a nagyszabású családtörténetnek a helyszíne egy képzeletbeli francia város, Chateauvallon, ahova gyaníthatóan sokan szerettek volna kiköltözni.

A népes Berg-család szinte minden tagja vezető pozíciót tölt be. Találunk köztük orvost, újságírót, főszerkesztőt, politikust, üzletembert... A történet elején a családfő, Antonin estélyt ad kastélyában, ahová minden rokonát, barátját meghívja. Van valaki, aki viszont nem jelenik meg az összejövetelen, és akire másnap holtan találnak a kastély kertjében. A tragédia pedig az utolsó csepp az amúgy feszültséggel teletöltött pohárban.