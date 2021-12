A testét viszi játékba, a gondolatok művészi megformálása azonban lelkéből fakad: a színész mestersége megtalálni önmagában az alakításhoz elengedhetetlen építőanyagot, felfejteni a legpontosabban rezonáló érzelmi szálakat, hogy ezzel a közönség megértését segítse. A színpadon látható színészi alakítások hosszú belső utak végállomásai – így volt ez régen, és így van ez ma is. A Pantheon nagyjai ugyanúgy saját belső útjaikat járták végig, mint a ma felnövő fiatal színésznemzedék. Az Udvari Kamaraszínház két fiatal színésznőjével, Csikász Ágnessel és Tóth Zsuzsival beszélgettünk belső utakról, építkezésről, karakterekről és szerepálmokról.

Milyen alaplépésekkel indul a színészi munka egy-egy darab előkészítésekor?

Csikász Ágnes: Amikor megkapom a szöveget és elolvasom, megpróbálom megkeresni hozzá a saját kapcsolódásaimat. Létélményekre gondolok, olyasmikre, amik velem történtek, és persze nagyon sokat hozzátesz a díszlet és a jelmez a végén. A hathetes próbafolyamat alatt mind a saját magam és a szerep közti hasonlóságokat, különbségeket keresem, és azt nézem, hogyan tudom elhelyezni magam a többiek között. A végén pedig – például A Vörös Pimpernelben – felvesszük a Papp Janó által készített gyönyörű ruhákat.

Tóth Zsuzsi: A rendezővel mindig átbeszéljük a karakter személyiségét, az előéletét, és ezek alapján én írok egy szerepnaplót, ami arról szól, hogy vajon milyen ez az ember legbelül? Mik a céljai, mik a vágyai? Miért küzd, miért harcol? Hogy éli az életét, a mindennapjait? Ez nekem hatalmas segítség, mert magamban felvázolom az egész személyiségét. Számomra minden karakter, minden szerep olyan, mint egy kertes ház: gyakorlatilag sosincs kész, mindig van rajta mit toldozgatni.

Ezt a technikát a főiskolán tanultad?

Tóth Zsuzsi: Igen, ott tanultuk a szerepnapló készítésének a technikáját. A szerepek megformálását pedig a Sztanyiszlavszkij módszer szerint tanultuk: a színésznek a saját életéből kell merítenie, meg kell találnunk azokat az élményeket, amelyekből meríthet, amelyekhez érzelmileg visszanyúlhat.

Ez a befele fordulás akár félelmetes is lehet. Nagy bátorság kell hozzá, úgy sejtem.

Tóth Zsuzsi: Igen, amikor a színész tükröt tart saját maga elé, és belenéz, az félelmetes is tud lenni. Az ember lelkének ugyanis végtelen bugyrai vannak, és azokkal néha nem túl jó szembenézni, de ezekben a karakterekben elő lehet húzni az ott rejlő érzelmi lenyomatot. A Zergetánc Majláth Margitjában például kifejezetten nagy az igazságérzet, amit magamban is megtaláltam párhuzamként. A Fehér Szarvasban viszont egy nagyon tragikus sorsú nőt elevenítek meg, Irmát, aki jólétben él boldogságban, szerelemben, és a hatalom miatt rákényszerül a menekülésre, az egész falu megerőszakolja, majd gyereket vár, és addig tartják fogva, amíg már nem tudja elvetetni a gyermekét. Férjével, Karakán Lászlóval felnevelik, de ez egy borzasztóan nehéz lelki folyamat nőként megélni, hogy egy olyan férfitól vár gyereket, akitől nem akar, vagyis a szíve alatt hordja Isten áldását, aki ugyanakkor egy hatalmas trauma része is. Ehhez az alakításhoz nagyon mélyre kellett nyúlni magamban.

Mi segített ennek a traumatizált sorsnak a megformálásában, hiszen neked nincsenek ilyen élményeid?

Tóth Zsuzsi: Sokat segített ebben a rendező Andrássy Attila, aki nagyon tájékozott ebben a témakörben, és sokat mesélt nekem egy hölgyről, aki átélte ezeket a borzalmakat, és akivel egyébként egy rádióinterjút készített évekkel ezelőtt. Sajnos a saját környezetemben is van ilyen tapasztalás, és így tudtam beszélgetni erről másokkal is, és így építkeztem leginkább.

Ágnes, te színjátszás mellett képzett drámainstruktorként is dolgozol. Ez a munka vélhetően fejlettebb önreflexiót eredményez, tehát visszahat saját művészi alakításaidra. Lehet gátló, de akár segítheti is a felkészülésedet és a színpadi jelenlétedet. Nálad ez hogyan nyilvánul meg?

Csikász Ágnes: Személyiségfüggő, persze, de én azt gondolom, hogy számomra nagyon nagy segítség, mert magabiztosságot ad, a magabiztosság pedig bátorságot, amivel könnyebben tudok létezni a színpadi közegben.

Könnyű téged instruálni?

Csikász Ágnes: Én annak az egyensúlyát szeretem, ha engedik, hogy önállóan fedezzük fel, mit kell tennünk az adott szerepben, tehát amikor egy picit „hagyva vagyok", és aztán mikor, ebben a „hagyásban" elkezdenénk bizonytalankodni, akkor a rendező megerősít, csiszol, tologatja a potmétert, hogy kikerekedjen a figura.

Fiatal művészként több helyen is bemutatkoztál már. Hol láthattunk eddig?

Csikász Ágnes: Tíz éve vagyok színpadon. Először a Proton Színházzal dolgoztam, aztán a Pesti Magyar Színiakadémián töltöttem három évet, majd a Színművészeti Egyetemen még három évet, 2020-ban diplomáztam. Közben az Orlai Produkciós Irodánál és a Kerekasztal Színházzal dolgoztam. Jelenleg az Udvari Kamaraszínházban játszom, emellett a Martonvásári Maszk Egyesületnek vagyok a vezetője és az Orlai Produkciós Iroda közösségi és ifjúsági programjaiért felelek. A Budapest Musical Iskolában is tanítok.

Hogy lehet ennyiféle munkát összeegyeztetni, különösen a koronavírus járvány idején?

Csikász Ágnes: Amikor már azt éreztem, hogy nagyon-nagyon sokfelé szakadok, akkor jött a Covid, és kényszerpihenőre mentünk. Új lendületet adott, hogy rájöttem, mennyire rossz a másik oldal, vagyis semmit nem csinálni. A koronavírus idején indítottunk az Orlaiban egy sorozatot, Állj bele! Ismerd meg a határaidat! címmel.

Ez a tevékenység kicsit távol áll attól, amit az Udvari Kamaraszínházban láthatunk tőled, hiszen ott főként történelmi témájú darabokban játszol. Melyik típusú munka áll közelebb a te egyéniségedhez: az improvizatív elemekre építő drámapedagógia vagy a fajsúlyos, komoly témákat feldolgozó történetek megformálása?

Csikász Ágnes: Egyik is, másik is, hiszen maga a játék, a színjátszás az, ami nagyon közel áll hozzám. Mivel mind a kettőnek alapja a játék, ezért azt tudom mondani, hogy mind a kettő. Az egyikben én vagyok az, aki játszom valamit, és a másikban meg én vagyok az, aki segít a résztvevőknek játszani vagy közösen gondolkodni egy témáról.

Mi a következő lépés számodra?

Csikász Ágnes: Alkatomból adódóan sokszor megtalálnak a kislány szerepek, de szeretnék érettebb, felnőtt karaktereket játszani. Többek között ezért szeretem nagyon a Halottak napjától Virágvasárnapig című darabot, amelyben Mária karaktere az enyém.

Zsuzsi, téged viszont gyakran megtalálnak az életkorodnál is érettebb karakterek: idősebb nők szerepét is rádbízzák a rendezők. Hogy éled meg?

Tóth Zsuzsi: Sajnos a gyerekkoromból adódóan sok mindent tapasztaltam, sok mindent átéltem, és lehet, hogy ezt látják meg a rendezők, ezt az öreg lelket, akivel esetleg tudnak így dolgozni. Hálás vagyok, hogy megbíznak ilyen fajsúlyos szerepekkel. Pozsgai Zsolt, aki a Zergetáncot írta, azt mondta egyszer, hogy „Zsuzsi, két óra leforgása alatt megöregedtél a színpadon".

Kik hatottak eddig művészi fejlődésedre?

Tóth Zsuzsi: A főiskolai éveken túl Dayka Margit volt nagy hatással rám, aki egyébként rokonom is. A Liliomfi nagyon meghatározó film volt az életemben. Emellett pedig a pályatársak, akikkel a színpadon vagyok, ők inspirálnak: Kálló Béla, Eperjes Károly, Tordy Géza, Korcsmáros György, Balsai Móni. Rengeteget tanulok az utcán járkáló emberektől is, akiket megfigyelek. Egyszer mentem a villamoson, és láttam egy hajléktalant a buszmegállóban, aki csokit evett éppen. Ült a széken, és csokit evett. Életemben nem láttam még olyan élvezettel csokoládét enni senkit: ez a minden falatot megbecsülő csokoládéevés a mai napig itt van, a szemem előtt. Ilyen apró dolgokat is el lehet tenni egy-egy karakter számára, bele lehet építeni. Ez egy nagyon érdekes folyamat.

Van számodra szerepálom?

Tóth Zsuzsi: Nekem Molnár Ferenc Liliomából Juli a szerepálmom, de ezt képtelen vagyok eljátszani, mert bármikor olvastam, bármikor láttam színpadon, végig sírtam a darabot. Úgyhogy valószínű, hogy nem bírnám a színpadon, mert annyira mélyen érint az az előadás. Valamelyik nap lekaptam a könyvespolcról, és pont ott nyitottam ki, hogy a Julitól kérdezi a gyermeke, hogy nem fájt, amikor megütöttek, és akkor mondja a Juli, hogy „nem fiam, van olyan, amikor az ember megütik, és az nem fáj". A világirodalom egyik legszebb mondata szerintem, az egész élet benne van ebben a mondatban.

Kétféle jelenlét, kétféle felkészülési habitus, és mindkettőre szükség van abban az emberi és művészi értelemben is kiváló társulatban, amely az Udvari Kamaraszínházban előadások sorozatát viszi sikerre. Különböző színészegyéniségek dolgoznak együtt és inspirálják egymás játékát úgy, hogy közben azt a belső utat mindannyiuknak végig kell járniuk ahhoz, hogy egymással kapcsolódni tudjanak a színpadon. Mi, nézők pedig már csak a pazar végeredményt látjuk, a gondosan megfestett képeket, amelyek tökéletesen elfedik a fáradságos műhelymunkát. Köszönet érte.