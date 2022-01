Minél több dalt írnak, annál nehezebb lesz teljesen újjal előrukkolni. Nehéz egyedit alkotni, de még nehezebb olyan zenét írni, ami biztosan sikeres lesz. Ilyenkor választják az előadók a feldolgozást, és nyúlnak egy külföldi nótához, ami hazájában már egyszer bizonyított. Nem hibátlan a recept, de ha jól dolgozzák fel az eredeti változatot, akkor fellendíthetik vele a karrierjüket.

Jó néhány példát hallhattunk erre itthon is.

Szécsi Pál – Karolina

Generációk kezdik dúdolni ezt a dalt, elég csak elolvasniuk a címét. Azt talán viszont csak kevesen tudhatják, hogy a Karolina nem a tragikus sorsú Szécsi Pál szerzeménye. A szám az énekes halálának évében, 1974-ben jelent meg, ám már jóval korábban hallható volt. Egy svéd együttes, a Hep Stars lemezén találkozhatott vele először a közönség, azonban hazájában közel sem lett akkora siker, mint itthon a Szécsi-változat. Az aranytorkú énekes maga írta a magyar dalszöveget az eredetileg Kookie Tian által szerzett dallamhoz.

Bereczki Zoltán – Kerek egész

A népszerű énekes-színésznek 2010-ben jelent meg második és idáig utolsó szólóalbuma. Ezen kapott helyett a Kerek egész című dal, ami tizenkét évvel ezelőtt meghódította és hosszú hónapokig uralta a rádiós lejátszási listákat. A fiatalos és lendületes sláger azonban nem magyar szerzemény. Az első változatot egy brit fiúbanda, a JLS adta elő 2009-ben Kickstart címmel. Akárcsak a Karolina esetében, ennél a dalnál is igaz, hogy a magyar verzió sikert tekintve lekörözte az eredetit.

100 folk Celsius – Paff, a bűvös sárkány

Gyerekkorunk egyik meghatározó zeneélménye Paffhoz, a bűvös sárkányhoz kapcsolódik. A népszerű countryzenekar, a 100 folk Celsius legismertebb slágere azonban szintén nem magyar szerzemény. Az 1985-ben született nóta dalszövegét kicsik és nagyok is fejből tudják, azt azonban már csak néhányan, hogy az eredeti változatot 1962-ben játszotta először a Peter, Paul & Mary nevű amerikai, folklórtrió.

Szandi – Nyugi doki

Mindössze 13 éves volt, amikor megjelent első stúdióalbuma, a találó címet viselő Kicsi lány. Szandi azonnal a slágerlisták élére ugrott fülbemászó dalaival, amik között több is egy-egy már ismert szám feldolgozása volt. Ezek közül talán a legnépszerűbb a Nyugi doki lett. A dalt eredetileg Connie Francis vitte sikerre 1958-ban, ám kezdetben nem neki szánták a Stupid Cupidot. A szerzőpáros a Shepherd Sisters nevű kvartett számára írta meg ezt a vidám kis nótát.

Pierrot – Telihold

A Megasztár egykori zsűritagjaként is ismert Pierrot 1994-ben már a negyedik szólóalbumát jelentette meg. Ezen a korongon található a talán legismertebb száma, a Telihold, ami eredetileg nem szerepelt volna a lemezen. A kiadó kérésére cserélte le a feldolgozandó dalt Pierrot a Yazoo szerzeményére, ami utólag visszatekintve remek választásnak bizonyult. Az Only You után a hazai feldolgozás is sokak kedvence lett itthon.

Zaporozsec – Azon az éjszakán

A szentgotthárdi fiatalok egy világslágert választottak feldolgozásul. A brit énekes, Tom Odell legismertebb dalának, az Another Love-nak készítették el a magyar változatát. A szomorú hangvételű szám hozta meg a világsikert Odellnek, és a Zaporozsec is ki tudta aknázni a még a dalban rejlő lehetőségeket. A feldolgozásokat általában támadni szokták, de az Azon az éjszakán-t még azok is dicsérik, akik imádják az angol nyelvű változatot.