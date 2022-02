Veszélyes vágy (2011)

Mi mással is kezdhetnénk a listánkat, mint egy olyan filmmel, ami egyenesen a pszichológia tudományának keletkezéséhez visz vissza, megidézve az ősatyák alakját? Az egymással mester és tanítványa viszonyban álló Sigmund Freud és Carl Gustav Jung találkozása egy felkavaró szexuális kisugárzással rendelkező ifjú női pácienssel különleges háromszög történetet eredményez David Cronenberg filmjében.

Terápia (2012-2017)

Izraeli sorozatként indult, amerikai változata lett világhírű, majd szerencsére született belőle egy méltó magyar verzió is, a hazai viszonyokra adaptálva a pszichológusnál hétről hétre megjelenő páciensek sztorijait. Sőt, magát a főszereplő alakját is, akit roppant emlékezetes módon formált meg Mácsai Pál ebben a különleges formátumú, pusztán beszélgetések révén is izgalmas szériában

Csak egy kis pánik (1999)

Maffiafőnök pszichológusnál? Micsoda képtelen ötlet! De annál viccesebb, és annál többet tudott kihozni belőle ez a folytatást is kapott vígjáték, amiben Robert De Niro a maga egykori legendás maffiafilmes főszerepeit is kifigurázza egy pánikbeteg, és emiatt szakember segítségére szoruló gengsztervezért játszva.

Good Will Hunting (1997)

Amikor Robin Williams épp nem ellenállhatatlanul komédiázott, akkor abban volt ellenállhatatlan, hogy mélyen emberséges figurák eljátszásával szembesítsen minket a humánum mindent felülíró csodájával. Akár tanárt (Holt költők társasága), akár robotot (A kétszáz éves ember), akár hajléktalant (A halászkirály legendája) játszva – vagy épp pszichológust, aki egy fiatal matekzseninek segít, hogy a burkából előbújva kibontakoztathassa a képességeit és a személyiségét.

Hatodik érzék (1999)

A pszichológusok állandó szereplői a horroroknak és thrillereknek, de a leggyakrabban csak mellékszereplőként felbukkanva. M. Nigh Shyamalan legendás sikerfilmjében Bruce Willis halottakat látó kisfiú gyerekpszichológusának szegődik el, a végső diagnózisának pedig ott a helye minden idők legnagyobb filmvégi csavarjai között.

Maffiózók (1999-2007)

Maffiafőnök pszichológusnál? Micsoda képtelen ötlet! A Maffiózók sorozat mégis megragadta, és egészen mást hozott ki belőle, mint a Csak egy kis pánik: egy korszakos bűnszériát, ami emberközelbe hozta a szervezett alvilág figuráit, és minden gengszterromantikától mentesen, mégis ellenállhatatlanul mutatta be ezt a közeget a zseniális James Gandolfini főszereplésével.

Rémálmok sikátora (2021)

Február 3-től látható a hazai mozikban a kortárs mozi egyik legfantáziadúsabb, és legkülönlegesebb látványvilágokat létrehozó rendezője, Guillermo del Toro (A faun labirintusa, A víz érintése) új filmje. Az Oscar-díjas rendező ezúttal egy kosztümös thrillerrel jelentkezik, amiben a Bradley Cooper alakította szélhámos gondolatolvasónak adja ki magát, és így használja ki az embereket. Egészen addig, míg össze nem akad egy még nála is veszélyesebb pszichológussal, aki Cate Blanchett alakításában több mint emlékezetes karakterré válik.

