Hollywoodot nem véletlenül hívják álomgyárnak, de ezek az álmok nagyon gyorsan akár rémálmokká is változhatnak. Elég csak a Fekete Dália vagy a Manson család rémisztő történetére gondolni, és a hollywoodi csillogás máris nem tűnik annyira vonzónak.

Az álomgyár horrorisztikus történetei azonban itt nem érnek véget, rengeteg furcsa legenda és bizarr mendemonda kering a filmipar szívében. Összegyűjtöttük Hollywood történelmének legérdekesebb történeteit, de még így sem teljes a lista, hiszen minden utcának megvan a maga hátborzongató története.

A kísértetjárta Hollywood felirat

Pen Entwistle Broadway-színésznő volt, aki azzal a céllal érkezett Los Angelesbe, hogy nagyobb kihívást jelentő szerepeket kapjon, és hírnevet szerezzen. Sajnos a számításai nem jöttek be. Miután szerepelt a Tizenhárom nő című filmben, az RKO stúdió nem volt hajlandó megújítani a szerződését.

Az elutasítás annyira megviselte a színésznőt, hogy 1932. szeptember 16-án éjjel öngyilkos lett. A sors kegyetlen fintora, hogy halála által sokkal híresebb lett, mint életében volt. Ennek az az oka, hogy Peg a Hollywood felirat H betűjéről vetette magát a mélybe.

A történetnek azonban még nincs vége. Több parkőr és túrázó is azt állította, hogy láttak egy 1930-as évekbeli ruhába öltözött nőt sétálni a tábla közelében. A rémisztő események a 40-es években kezdtek komollyá válni, amikor a H betű rejtélyes módon felborult. Entwistle története már csak azért is maradandó, mert bemutatja, hogy Hollywood sokszor kegyetlen hely. Nem csoda, hogy olyan hírességek munkáit is inspirálta, mint Lana Del Rey és Ryan Murphy.

Marilyn Monroe a mai napig kísért

Marilyn Monroe szellemét egyszer Hollywood legkeményebben dolgozó szellemének titulálták. A szakértők szerint ez betudható a kollektív gyásznak, amelyet akkor élünk át, amikor túl korán veszítünk el egy hírességet. Az embereket annyira megviseli a gyász híre, és annyira kétségbeesetten akarják, hogy újra láthassák kedvenc csillagukat, hogy mindenhol ott látják őket. Monroe 1962-es öngyilkossága óta Tinseltown-szerte látták már a szellemét. Egyik kedvelt helye a Knickerbocker szálloda egyik szobája, ahol többször is időzött volt férjével, Joe DiMaggióval

Mások arról számoltak be, hogy rózsaszín ködöt láttak a sírja közelében, de a Roosevelt Hotelben is gyakran megfordul a színésznő szelleme. Egyszer például egy teljes alakos tükörben látták táncolni.

Monroe azonban még itt sem állt meg az emberek kísértésében. Állítólag skóciai otthonába is rendszeresen visszatér. Jelenlétéről maguktól kinyíló és záródó ajtók tanúskodnak, ráadásul a ház látogatói azt állítják, érzik, hogy a színésznő megöleli őket.

Elátkozott Ómen

Sokan úgy gondolják, hogy az Ómen című filmen átok ül. Bármilyen más filmről lenne szó, be lehetne tudni a véletlennek és a balszerencsének, de a film sátáni természetéből adódóan lehet, hogy a szereplőket és a stábot ért tragédiák mind maga az ördög műve.

A borzongató szafari helyszínére felbérelt páviángondozót nem sokkal később megölte egy tigris. Gregory Peck színész gépét villámcsapás érte, és ha ez nem lenne elég, a film forgatókönyvírójának és producerének gépét is, akik ráadásul külön repülőn utaztak. Ezen felül a légi felvételek készítésére felbérelt gép belerepült egy madárrajba, és lezuhant, ezzel megölve az összes fedélzeten tartózkodót.

Mégis, az Ómenhez köthető legborzongatóbb esemény az volt, amikor John Richardson - aki a speciális effektusok tervezője volt - felesége, Liz Moore halálos autóbalesetet szenvedett. A férj szerint az eset kísértetiesen hasonlított David Warner halálához a filmben, Emellett Richardson azt állítja, hogy látott egy útjelző táblát, ami a 66,6 km-re lévő Ommen városába irányította őket a baleset előtt.