1848. március 15-én Pesten kitört a forradalom. Az esemény nemcsak az elnyomással szembeni fellépés szimbóluma, de a modern alkotmányos Magyarország történetének kezdete is. Mi is történt pontosan ezen a jeles napon? Melyek voltak azok az ikonikus helyszínek, ahol a leginkább forrongott a pesti ifjúság? Azt is kérdezhetnénk: hol dőlt el a nemzet sorsa 1848-ban?