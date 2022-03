A családja alapította a szülővárosát, Svájcban és Afrikában is telt a gyerekkora, 35 évesen szerepelt először filmben, és Szörnyellával ellentétben ő imádja a kutyákat. Ma ünnepli 75. születésnapját a sztárszínésznő, Glenn Close.

A családja alapította a szülővárosát

Az USA Connecticut államában található Greenwich városában született 1947. március 19-én. A családja ekkor már 12 generáció óta ebben a városban élt, sőt az ősei a 17. század végén ott voltak már Greenwich alapításakor is.

Svájcban és Afrikában is telt a gyerekkora

Az édesapja, William Close híres orvos, aki segített megfékezni az afrikai ebolajárványt az 1970-es években, kórházat vezetett Kongóban, és vezető AIDS-kutatóként is dolgozott. Amíg pedig a papa Afrikában dolgozott, a lánya Svájcban járt bentlakásos iskolába, a szüneteket persze a fekete kontinensen töltve.

35 évesen szerepelt először filmben

Glenn Close a karrierjét színpadi színésznőként kezdte, és noha rendkívül sikeresnek számított a Broadway-előadásokban, a filmek világába sokáig nem sikerült betörnie. Ez változott meg 35 éves korában, amikor élete első filmszerepét megkapta Robin Williams oldalán a Garp szerint a világban, és rögtön Oscarra is jelölték érte. Innen pedig nem volt megállás: a következő két Oscar-gálán is jelenése volt jelöltként (A nagy borzongás és az Őstehetség című filmekért).

Ő minden idők legnagyobb Oscar-vesztese

Összesen nyolc alkalommal jelölték a díjra (a már említetteken kívül a Végzetes vonzerő, a Veszedelmes viszonyok, az Albert Nobbs, A férfi mögött és a Vidéki ballada az amerikai álomról című filmekért), de egyszer sem ő lett a győztes. Ezzel pedig ő minden idők legtöbb jelöléssel, de egyetlen díjjal sem rendelkező színésze – holtversenyben Peter O'Toole-al, aki viszont legalább egy életmű-Oscart azért kapott.

Terhesen játszotta el a karrierje egyik leghíresebb szerepét

A Végzetes vonzerő forgatása közben tudta meg, hogy gyermeket vár, és mivel később még szükség volt pótfelvételekre is a filmhez, azokat már három hónapos terhesen csinálta végig.

Allergiás a dohányra

Ebből következően a dohányfüstre is, ami okozott némi nehézséget a 101 kiskutya forgatásán, hiszen a karaktere, Szörnyella de Frász állandóan dohányzik. Végül ezt gyógynövényes cigaretták alkalmazásával oldották meg, amikből több mint 200 darabot szívott el a felvételek alatt.

Imádja a kutyákat

Szörnyellával ellentétben ő odavan a kutyákért, maga is kutyatartó, egy időben pedig blogot is vezetett egy kutyás internetes oldalon. Sőt, támogatója egy olyan alapítványnak, amelynek programjában börtönben fogva tartottak dolgozhatnak kölyökkutyák idomításán, a saját rehabilitációjukat is elősegítendő.

A ruhákból nem enged

Óriási ruhagyűjteménye van, aminek jelentős részét képezik azok a jelmezek, amiket a filmjeiben hord. A filmiparban szokásos módival ellentétben ugyanis ő mindig megtartja minden olyan ruháját is, amiket a forgatásokon visel.

Háromszor ment férjhez

Az első házasságát, mely még azelőtt véget ért, hogy egyetemre ment volna, maga is fiatalkori botlásnak tartja a zenész Cabot Wade-del. 1984 és 1987 között az üzletember James Marlas felesége volt, 2006 és 2015 között pedig a vállalkozó David Evans Shaw-é. Egyetlen gyermekét 41 éves korában szülte, az édesapa az akkori párja, John Stark producer.

A klasszikusokat kedveli

A Ne bántsátok a feketerigót! és az Egy ember az örökkévalóságnak a kedvenc filmjei. A színészek közül Gregory Pecket, Daniel Day-Lewist és Javier Bardemet tartja a legtöbbre, a színésznők közül pedig Katherine Hepburn az idolja.

