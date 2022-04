A humora a származásából is fakad.

Kanadában született és nőtt fel egy amerikai apa és egy kanadai anya gyermekeként, önironikus humora pedig saját bevallása szerint sokat köszönhet ennek: „A tipikus kanadai mentalitás szerintem valahogy az önképpel van kapcsolatban. Mintha mindig kicsit elnézést kérnénk magunk miatt, és sosem tudnánk teljes szívvel elfogadni, akik vagyunk." Emellett a családjának orosz zsidó gyökerei is vannak, amivel kapcsolatban szintén előszeretettel poénkodik.

Kiakadt az Amerikai pite sikerén.

Mégpedig azért, mert neki is volt egy szüzesség elvesztéséről szóló tinifilmes forgatókönyve, amit még 13 éves korában kezdett el írni az osztálytársával, Evan Goldberggel. Az Amerikai pite sikere viszont így sem akadályozta meg, hogy később film legyen az ő ötletükből is, és a Superbad, avagy miért ciki a szex igazi kultuszfilmmé vált.

16 évesen vált családfenntartóvá.

Már 13 évesen elkezdett stand-up fellépéseket vállalni, amikor pedig 16 éves korában a szülei egyszerre vesztették el a munkájukat, az egész család átköltözött Los Angelesbe, és az ő humorista munkáiból éltek. Így hiába számított jó tanulónak, sosem fejezte be a középiskolát.

Bukott sorozatnak köszönheti a befutását.

Amerikában az első szerepét a Különcök és stréberek című tinisorozatban kapta, ami mindössze egyetlen évadot élt meg. Utólag viszont igazi kultusza alakult ki, köszönhetően annak, hogy számos híres komikus és színész ebben kezdte a pályáját (Rogenen kívül például James Franco, vagy Jason Segel is); a készítő Judd Apatow azóta a hollywoodi vígjátékok egyik legfontosabb alkotója lett – és hogy ők mindannyian azóta is jó barátságban maradtak, és nagyon gyakran készítenek közösen filmeket, mint például a A 40 éves szűz, a Felkoppintva, a Superbad, az Itt a vége, vagy az Ananász expressz esetében.

Mindig idősebbnek nézik.

Amikor cikket írunk valamelyik hollywoodi híresség kerek születésnapja kapcsán, gyakran érkezik rá az a reakció, hogy „Úristen, ő már ennyi idős?". Seth Rogen esetében valószínűleg inkább az okoz meglepetést, hogy még csak most töltötte be a 40-et, és ez annak köszönhető, hogy világéletében magánál öregebb figurákat játszott. A szőrös és testes külseje miatt például mindössze 22 évesen alakított egy harmincas figurát A 40 éves szűzben is.

Pumbaként is hallhattad.

Már csak azért is nézték mindig idősebbnek a koránál, mert nagyon mély és öblös a hangja, és ezt alaposan ki is használja, amikor animációs filmeket szinkronizál. Amit gyakran megtesz, így hallható a hangja többek között a Harmadik Shrek, a Horton, a Kung Fu Panda-film eredeti változatában, Az oroszlánkirály új, élőszereplős verziójában pedig Pumba szerepe jutott neki.

Nemzetközi diplomáciai botrányt okozott az egyik filmjével.

James Franco barátjával közösen készítették el Az interjú című szatírát, amiben a CIA beszervez két ügyefogyott újságírót, hogy kövessenek el merényletet az észak-koreai diktátor ellen. Észak-Korea pedig kiakadt azon, ahogyan a filmben ábrázolták szeretett nagy vezérüket, ezért aztán felszólították az Egyesült Államokat a film betiltására, majd hackereket szabadítottak a gyártó Sony vállalatra, rengeteg bizalmas információt kiszivárogtatva. Eleinte úgy tűnt, hogy a film áldozatául is eshet a botránynak, de aztán a közvélemény nyomására mégis bemutatták, és csak annál többen voltak rá kíváncsiak.

A füvezés nagy barátja.

A filmjeiben is gyakran alakít füvezős figurákat, és ez nem véletlen: a magánéletében is bevallottan gyakran él marihuánával, és a legalizáció lelkes támogatója. Amióta pedig ez az USA bizonyos államaiban már meg is valósult, maga is befektetetett kannabisszal foglalkozó cégbe.

Családi okok miatt küzd egy súlyos betegség ellen.

A családjában többeket is érintett az Alzheimer-kór, a legsúlyosabban az anyósát, amit közelről követett végig. Ennek hatására a betegség kutatásának és az ellene való küzdelemnek az élharcosává lett az adományaival és a különböző szervezetek számára végzett munkája révén.

Nem akar gyereket.

Az Ali G Show egyik írójaként dolgozott még a 2000-es évek elején, amikor megismerkedett a szintén ott közreműködő Lauren Miller író-színésznővel. Azóta is egy párt alkotnak, 2011 óta pedig házasok is. Gyerekük nem született, sőt többször nyilvánosan ki is jelentették, hogy nem szeretnének a jövőben sem.

