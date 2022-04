Balerinának készült, híres showman bébiszittere is volt, az Oscar-gála kedvéért lyukasztatta ki a fülét, és a méhek a hobbija. Ezekről, és még sok más érdekességről olvashatsz cikkünkben az 50. születésnapját ünneplő sztárszínésznő, Jennifer Garner kapcsán.

Balett-táncosnak készült.

Kislányként balettkarrierről ábrándozott, és az életéből kilenc évet áldozott a tréningekre. De inkább bizonyult kitartónak és szorgalmasnak, mint tehetségesnek, idővel pedig rájött, hogy igazából a színpadba és a szereplésbe szerelmes, nem is annyira magába a balettba.

A kémia a kedvence.

Az édesapja vegyészmérnök, és az egyetemet ő is kémia szakon kezdte el. Csak később váltott át drámatagozatra, amikor ráébredt, hogy a művészet még a tudománynál is jobban érdekli.

Vécépucolóként is dolgozott.

A diákévei alatt nyári munkaként vécéket is pucolt, később pedig kezdő színésznőként New Yorkban egy étterem hostesseként dolgozott, hogy meg tudjon élni valamiből. Később már szerepelgetett filmekben, de még mindig nem tudott főállású színésznő lenni, amikor elvállalta a showman Stephen Colbert gyereke mellett a bébiszitterséget.

CIA-ügynökként érte el a legnagyobb sikereit.

A befutását az Alias című sorozat hozta el, melyben vagány CIA-ügynököt játszott. Sőt, a karrierjében máig ez a produkció számít a legsikeresebbnek, legalábbis ami a színészi díjakat illeti: négyszer jelölték érte Emmy-re és négyszer Golden Globe-ra, utóbbit egyszer meg is kapta.

Kollégákkal házasodik.

A Felicity című tévésorozat forgatásán jött össze Scott Foley színésszel, aki 2000 és 2004 között volt a férje. Majd a Pearl Harbor – Égi háború készítésekor ismerkedett össze Ben Affleckkel, de csak azután kezdtek el randizni, hogy véget ért a színész nevezetes viszonya Jennifer Lopezzel. 2005-ben viszont már össze is házasodtak, három gyerekük született. 2018-ban váltak el.

Akkor szerepelt a férjével, amikor még nem voltak együtt.

Ben Affleckkel két filmben játszott együtt: a Pearl Harbor – Égi háború és a Daredevil – Fenegyerek esetében. Mind a kettőt akkor készítették, amikor ők ketten még nem voltak pár. Sőt, az Elektra forgatása idején sem, amiben Affleck csak egy jelenet erejéig bukkant volna fel, de azt végül kivágták a filmből. Amikor férj és feleség lettek, többet nem bukkantak fel együtt mozivásznon.

Az Oscar-gála kedvéért lyukasztatta ki a fülét.

Nem szokott fülbevalókat hordani, így aztán a 2006-os Oscar-gála előtt ki kellett lyukasztatnia a fülét, hogy hordani tudja azt a 250 ezer dollár értékű ékszert, ami az aznapi szettje részét képezte. A gála után pedig hagyta begyógyulni a fülét.

Méheket gyűjt.

A hobbijai közé olyasmik tartoznak, mint a főzés, kertészkedés, túrázás, és az Alias óta a kick-boksz. Emellett imád méhészkedni, és saját méhtelepekkel is rendelkezik.

Sztárbarátnőkkel nyomja a női focit.

Eva Longoria, Natalie Portman és Mia Hamm társaságában tagja egy olyan befektetőcsoportnak, mely az idei évben beindított egy női focibajnokságot Los Angelesben.

Az új filmjében Ryan Reynolds anyját játssza.

A két színész között mindössze 4 év a korkülönbség, így ez némi történetbeli csavarral lehetséges. Márciusban mutatta be a Netflix Az Adam-projekt című új filmjét, amiben Ryan Reynolds egy időutazó pilótát alakít, aki a gyerekkori önmagával összefogva hajt végre egy küldetést.

