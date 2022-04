Egy hüllő után kapta a művésznevét

James Newell Osterberg Jr. néven született, és a hozzá legközelebb állók számára mindig Jimmy maradt. A világ viszont Iggy Pop néven ismeri, mely művésznév első fele a középiskolai bandája, az Iguanas (Leguánok) nevéből ered, a Pop pedig egy olyan chicagói fickó beceneve volt, akire a haverjai szerint hasonlított.

Nagyrészt skandinávok a felmenői

Anyai ágon az egyik nagyszülője dán, a másik norvég. Apai oldalon ugyan főként angolok és írek az ősei, de az édesapját egy svéd származású mostohaanya fogadta örökbe, így ott is akadt egy skandináv nagyszülő a kis Jimmy számára.

Ő a punkzene keresztapja

A Stooges nevű zenekarával a hatvanas években új utakat mutattak a rockzene számára, és a később kialakuló punk irányzat legfontosabb együttesei, mint a Sex Pistols és a Ramones is őket tekintették legfontosabb előképeiknek. Ezért is szokták aztán Iggy Popot úgy emlegetni, mint a „punk keresztapja" és a „punk rock atyja".

Neki köszönhető az egyik legnépszerűbb showelem a rockkoncerteken

Ő tette népszerűvé a stage-dive-ot, amikor az énekes a színpadról beugrik a szorosan álló nézők közé, akik elkapják őt, és kézről kézre adják, így szinte „úszik" a közönség tetején. De a legvadabb időszakában Iggy Pop ennél sokkal meredekebb dolgokat is művelt a színpadon, például vagdosta a testét, mogyoróvajba és törött üvegbe hempergett, vagy épp meztelenre vetkőzött. A legtöbbször eleve félmeztelenül jelent meg a színpadon, ez pedig olyannyira védjegyévé lett, hogy máig, már bőven nyugdíjas korúan is megtartotta.

David Bowie nem csak a barátja volt

A heroinfüggőséggel küzdő, és karrierjében is mélyponton lévő Iggy Pop számára David Bowie hozott megváltást a hetvenes években. Ők ketten barátokká váltak és elkezdtek együtt dalokat írni, Bowie a producere lett Iggy Pop első szólóalbumainak, és koncertzenészeként is közreműködött. Sőt, Nyugat-Berlinbe együtt költöztek el szünetet tartani és lejönni a függőségeikről, ebben az időszakban pedig a legendák szerint a barátságnál is közelebb kerültek egymáshoz.

A harmadik feleségénél tart

Háromszor nősült meg. Az első házasságát utólag érvénytelenítették is, annyira meggondolatlan fiatalkori cselekedet volt. Majd 14 éven át Suchi Asanóval élt házasságban, 2008 óta pedig az a Nina Alu a felesége, aki már korábban is hosszú ideje a barátnője volt. Egy fia született még a hetvenes években az akkori barátnőjétől.

A #MeToo hullámai őt is elérték

Nem is csoda, hiszen az egyik korai slágerének címe Sixteen, azaz Tizenhat, és egy ennyi idős lánnyal folytatott erotikus kapcsolatról szól. A dalt ihlető Sable Starr pedig még ennél is fiatalabb volt, amikor a húszas évei elején járó Iggy Pop viszonyba kezdett vele, és amit akkoriban még elnéztek a rocksztároknak, az manapság már nem oké.

Színészi munkássága is jelentős

Amolyan popkulturális ikonként rengeteg filmben és sorozatban szerepelt az évtizedek során, de nem csak önmagát alakítva, hanem igazi színészi munkát végezve is. A legnevezetesebb alkotói kapcsolat Jim Jarmusch rendezőhöz fűzi, akinek a Halott ember, a Kávé és cigaretta és A holtak nem halnak meg című filmjeiben is látható.

Ő ihlette azt a mozis figurát, akit te is biztosan ismersz

A Gyűrűk Ura-filmek animátorai részben az ő színpadi mozgása és testalkata alapján alkották meg Gollam figurájának külsőségeit, hogy aztán a mimikáját és gesztusait már Andy Serkis keltse életre.

A vírus sem tudta legyűrni

A koronavírus és a világjárvány meg sem kottyant egy olyan sokat látott fickónak, mint Iggy Pop, sőt még az alkotókedvét sem tudta megtörni. A pandémia első szakaszában, a szigorú lezárások idején az otthoni karanténjában írta meg a Dirty Little Virus, azaz Mocskos kis vírus című dalát.

