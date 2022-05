A magyar televíziózás egyik, ha nem a legismertebb sorozata a Szomszédok. Népszerűségét jól mutatja, hogy a befejezése óta ugyan felnőtt több generáció, mégis, szinte nincs olyan magyar ember, aki ne ismerné Janka néni vagy Vágási Feri nevét.

A gazdagréti lakótelepen, az újonnan épült panelházak erdejében megannyi család életének és sorsának alakulását követhették figyelemmel a tévénézők. A Szomszédok sosem rugaszkodott el a valóságtól, sőt a szereplők nagyon sokszor reflektáltak az aktuális eseményekre, és azokról a kérdésekről elmélkedtek, amelyek az ország egészét lázban tartották. A mindennapok emberéről szólt a mindennapok emberének.

A tévénézők könnyen magukra ismerhettek a kozmetikusban, a nyomdászban, a pincérnőben, a közös képviselőben, át tudták érezni a kisboltos vagy éppen az orvos gondjait és problémáit, a gyermekvállalás nehézségeit és persze a rokonokkal, szomszédokkal folytatott véget nem érő viaskodást. A készítők bemutatták a nyolcvanas és kilencvenes évek Magyarországát, az emberek pedig imádták nézni a saját életüket.

Nem csoda, hogy milliók tapadtak egykor a képernyőre, és amikor pár éve ismét műsorra tűzték, újfent tömegek követték végig a Szomszédok történetét. A még ma is élő szereplőket pedig két évtizeddel a sorozat befejezte után is azon a néven szólítják meg az utcán, ahogy megismerték őket a kultikus magyar teleregényben.

Mennyit változtak a színészek az évek során? Hogyan néznek ki ma a Szomszédok legismertebb szereplői?

Ábel Anita

Anitát elsősorban tévés műsorvezetőként ismeri az ország, aki kipróbálta magát többféle műfajban is. Megbízták már reggeli műsor és vetélkedő vezetésével, de láthatta őt a közönség zsűritagként, sőt énekes show versenyzőjeként is. Az országos hírnevet mégis a Szomszédok hozta meg számára, ahol egészen fiatalon, mindössze 12 évesen tűnt fel. Ábel Anita alakította Mágenheim Julcsit, a szerepre pedig a Szomszédok ötletgazdája, személyesen Horváth Ádám választotta ki.

Nemcsák Károly

Ha a Szomszédok főszereplőit rangsorba lehetne szedni, a Nemcsák Károly játszotta Vágási Feri minden bizonnyal az élen végezne. Ki ne emlékezne a nyomdászra, a tipikus kétkezi munkásra, aki elsőként kacérkodott a gondolattal, hogy számítógépes munkából próbáljon megélni. A szerepre először Ujlaki Dénest kérték fel, de a színházi munkái miatt nem tudta vállalni a felkérést. Feri karakterét végül Nemcsák Károly vitte sikerre, aki ma színházigazgatóként ismert, ő irányítja ugyanis már több mint tíz éve a József Attila Színházat.

Pásztor Erzsi

A történet szempontjából Janka néni csak egy volt a mellékszereplők közül, mégis, ma ő a Szomszédok legismertebb figurája. Röpke jelenetei a Vágási családnak hatalmas bosszúságot, míg a nézőknek felhőtlen perceket okoztak. Ma pedig fiatalok százai szórakoznak a tintás Janka néni egykori ivós jelenetein, beszólásain, melyek azóta ikonikussá váltak. Pásztor Erzsi már a Szomszédok idején is ismert és elismert művész volt, akit ma talán jobban szeretnek az emberek, mint bármikor a pályája során. Nemrég átesett egy súlyos betegségen, de a színésznő a nehézségek ellenére is életvidám maradt.

Németh Kristóf

Gyerekszínészként Németh Kristóf is a Szomszédokban kezdte a pályafutását, ám mindössze csak egy epizód erejéig alakította Takácsék egyik távoli rokonát. Évekkel később már egy nagyobb szerepben, Szász Kristófként tért vissza és egyaránt csapta a szelet Julcsinak (Ábel Anita) és Claudiának (Liptai Claudia) is. Németh karrierje a Szomszédok után tovább ívelt felfelé, és hosszú ideig volt a mára már véget ért Barátok közt egyik oszlopos tagja. Az elmúlt években feltűnt több napi sorozatban, volt színházigazgató és megfordult szórakoztató tévéműsorokban is.

Liptai Claudia

Ma az egyik legismertebb női műsorvezetőként tartjuk számon Liptai Claudiát. Nincs olyan műfaj, vagy formátum, amelyben ne bizonyította volna rátermettségét és tehetségét, a pályája elején azonban elsősorban színészettel foglalkozott. Felvették a Színművészetire, és még abban az évben szerepet kapott a Szomszédokban is. Liptai alakította Julcsi (Ábel Anita) Claudia nevű barátnőjét. 34 epizódban láthatta őt a közönség, akkor még vörös hajkoronával.

Fehér Anna

A szeretetre méltó idős házaspár, Taki bácsi és Lenke néni unokáját, Almát játszotta Fehér Anna. A sorozat első részétől az utolsóig fontos szerep jutott neki, és miközben pincérnőként ismerte meg őt az ország, számtalan más foglalkozásban is kipróbálta magát. Sokak számára emlékezetes jelenet maradt, amikor az egyik szilveszteri epizódban feltűnt Hofi Géza is. A humorista érkezéséről mindenki tudott, egyedül a vendégnek ajtót nyitó Fehér Anna nem volt beavatva. A színésznő hatalmasat sikított és kis híján elájult a meglepetéstől, amikor a lakásajtóban feltűnt Hofi.