Tragikusan korán vesztette el az édesapját

Mindössze kétéves volt, amikor az édesapja egy szívroham következtében váratlanul elhunyt. A pincérnőként és bolti eladóként dolgozó édesanyja ezután mosást is vállalt gazdagabb családoknál, hogy el tudja tartani őt és a testvéreit.

A cserkészeknél talált vigaszra

Gyerekkorában sokat csúfolták a diáktársai a kövérsége miatt. A cserkészek között találta meg a közösségét, és saját bevallása szerint apafiguraként tekintett az ottani csapatvezetőire.

Kidobóként kapott először munkát

A 187 centiméteres magassága mellé világéletében tekintélyt parancsoló megjelenés is társult, és ennek révén tudott megélni kidobói munkákból, amikor az egyetem elvégzése után New Yorkba költözött a színészi karrier reményében.

Az első kamerák előtti munkájában csak ennie kellett

Élete első kamerák előtti munkáját egy Burger King reklámban kapta. Szöveget nem is kellett mondania, csak jóízűen beleharapnia egy Whopper szendvicsbe.

Csak negyvenhez közel futott be

Karrierje áttörését a Roseanne című televíziós komédia hozta el, amiben 1988-tól egészen 1997-ig (sőt, a 2018-as felélesztésben is) játszotta el a történet középpontjában álló munkáscsalád apafiguráját. A sorozatnak köszönheti a pályája eddigi legnagyobb díját, egy Golden Globe-ot is.

Ő a Coen testvérek kabalája

A mozivásznon a Coen testvérek filmjei tették ismertté, akik azóta is rendszeresen foglalkoztatják. Örökké emlékezetes karaktereket alakított náluk A nagy Lebowskiban, a Hollywoodi lidércnyomásban, az Arizonai ördögfiókában, az Ó, testvér, merre visz utad? és a Llewyn Davis világa esetében is.

Számos animációs filmben hallhattad a hangját

Ő az egyik legtöbbet foglalkoztatott szinkronszínész a hollywoodi sztárok közül, a legismertebb ilyen szerepe Sully-é a Szörny Rt.-ből és folytatásaiból. De adta hangját A dzsungel könyve, a Verdák, A hercegnő és a béka, az Eszeveszett birodalom és a ParaNorman szereplőinek is.

33 éve él boldog házasságban

A Szép volt, fiú! forgatása miatt tartózkodott Louisianában, amikor egy Halloween partin megismerkedett Annabeth Hartzoggal. A házasságuk már 33 éve tart, egy lányuk született, aki már produkciós asszisztensként dolgozik a filmiparban.

Komoly életmódváltásokra kényszerült az egészsége miatt

Egész életében küzdött a túlsúlyával és az alkoholproblémáival. A kétezres évek közepén az orvosok azzal szembesítették, hogy ha nem vált életmódot, rövidesen a sírban fogja végezni. Ekkor 180 kilót nyomott, rendszeresen ivott és dohányzott. Néhány év alatt sikerült mindegyik káros szokásával felhagynia, és leadott több mint 50 kilót.

Úgy dartsozik, mint senki más

A hobbijai közé a horgászás, a golf és a darts tartoznak, utóbbit pedig egészen különleges stílusban műveli. A dartsnyilak végét fogja meg ugyanis, és úgy hajítja el őket, hogy a levegőben 180 fokos fordulatot vesznek. Ezt a mutatványt több filmjében is végrehajtotta: például a Ne folytassa, felség! képsorain is látható.

