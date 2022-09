Az édesapjával együtt ír sorozatot.

A művészi vénát a családból hozta: az édesanyja festőművész, az édesapja regény- és drámaíró. Utóbbival már több alkalommal is együtt dolgoztak, például a Tabu című sorozaton, aminek együtt találták ki az alapötletét, majd forgatókönyvíróként is közreműködtek mindketten a kidolgozásában.

A háborúskodás kedvéért hagyta ott a sulit.

A Drama Centre London nevű színitanodában többek között Michael Fassbender diáktársaként pallérozódott, de már közben olyan ajánlatokat kapott, hogy inkább a forgatások révén tanulta tovább a szakmát. Az első szerepei pedig mind háborús témában mozogtak, A Sólyom végveszélyben mozifilm és Az elit alakulat sorozat révén.

A példaképe az egyik leggyakoribb partnere.

Fiatal színészként Gary Oldmant bálványozta, sőt, a drámasuliban nem egyszer az ő jeleneteit próbálta meg utánozni. Később aztán többször is együtt dolgozhatott vele, hovatovább ő lett az egyik leggyakoribb színészpartnere olyan filmek révén, mint a Suszter, szabó, baka, kém, a Fékezhetetlen, A sötét lovag: Felemelkedés és A 44. gyermek.

Modellként is sikeres volt.

21 évesen megnyert egy modell tehetségkutató versenyt, és ezután a Models One ügynökség szerződést is kötött vele. A modellkarrierje azonban nem tartott sokáig, mert a színészkedés sokkal jobban érdekelte, és a magánéleti zűrjei miatt még egy karrierre is nehezen tudott koncentrálni, nemhogy kettőre.

Súlyos függőségeket küzdött le.

Huszonéves korában a disztímia nevű mentális problémával küzdött, ami a depresszió egy enyhébb, de hosszantartó, folyamatos levertséggel járó formája. Ennek ellensúlyozására rengeteget alkoholizált és drogozott, amitől szétcsúszott az élete, és tönkrement az első házassága. Végül felismerte, hogy pszichológusi segítségre van szüksége, és 2003 óta teljesen tiszta.

A serkentőszerekre esküszik.

Ha a komolyabb és illegális drogokkal le is állt, de a hétköznapokban kapható serkentőszereknek nem tud ellenállni. Kávézik, teázik, kólát és energiaitalokat is iszik, gyakran párhuzamosan.

Az új angol király alapítványában is közreműködik.

Támogatója és nagykövete a The Prince's Trust nevű nevezetes jótékonysági szervezetnek, amit az újdonsült III. Károly angol király még walesi herceg korában alapított, és ami hátrányos helyzetű fiataloknak segít a tanulmányaik és a munkakeresésük során.

A szakmabeli nőkhöz vonzódik.

Sarah Ward producer 1999 és 2004 között volt a felesége. Rachael Speed rendezőasszisztenssel A szűz királynő című minisorozat forgatásán ismerkedett meg, majd egy négy éven át tartó kapcsolat és egy közös gyerek születése következett. 2009 óta a színésznő Charlotte Riley a párja, akivel az Üvöltő szelek minisorozat készítése közben szerettek egymásba, 2014 óta házasságban is élnek, és két gyerekük született.

Nem tudja kinyújtani a kisujját.

Egy háztartási balesetben úgy elvágta a jobb keze kisujját, hogy súlyosan megsérült egy ín benne. Emiatt három műtét kellett már ahhoz is, hogy képes legyen ökölbe szorítani a kezét, de az ujja így is görbe maradt, nem képes teljesen kinyújtani.

Különleges kapcsolat fűzi a Maxokhoz.

Kamaszkorában volt egy Max nevű kutyája, aminek azért adta ezt a nevet, mert annyira szerette a Mad Max-filmeket. Bő két évtizeddel később eljátszhatta Max karakterét a Mad Max: A harag útjában. A mostani családjának pedig újra tagja egy Max nevű kiskutya.