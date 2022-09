10. Sharon Stone

A szuperokos, kiismerhetetlen és veszélyes femme fatale. Vitathatatlanul ez a szerep állt a legjobban Sharon Stone-nak mindig is, és az Elemi ösztön gyilkosan szexi írónőjét játszva járatta ezt a csúcsra. A kilencvenes évek erotikus thrillereiben pedig egy ilyen nő már bátran lehetett önálló és független, ezáltal pedig még veszélyesebb az őt birtokolni akaró férfiakra.

9. Anita Ekberg

Minden idők egyik leghíresebb filmjelenete is egy szőke bombázó varázsából született meg, aki megbabonázta a nagy Federico Fellinit, és a filmes alteregójaként Marcello Mastroiannit. De a dús idomokkal rendelkező svéd-amerikai színésznő Anita Ekberg azért nem csak az Édes élet révén érdemelt helyet a listánkon, a filmográfiájában ott szerepel a Véres sikátor, A nő hétszer, vagy a Háború és béke is.

8. Charlize Theron

Topmodellből lett hollywoodi szupersztár a tökéletes vonásokkal rendelkező Charlize Theron, aki épp akkor ért a csúcsra színészként, amikor elcsúfította azokat a tökéletes vonásokat A rémben. De még ott is szőkén!

7. Kim Basinger

Kim Basinger egy jól körülírható időszak, a nyolcvanas-kilencvenes évek hollywoodi sikerfilmjeinek szőkéje a hosszú combjaival, rakoncátlan tincseivel, finoman metszett vonásaival, és a lehető legminibb ruhákkal. Kim Basinger szinte minden filmjében szexbomba tudott lenni, legyen az vígjáték (Marslakó a mostohám), erotikus románc (9 és ½ hét), modern noir (Szigorúan bizalmas), vagy szuperhősfilm (Batman).

6. Grace Kelly

Egy szőke ideál, aki nemcsak a filmvásznon tudott hercegnő lenni, de az életben is azzá vált. A szőke szépségeket különösen kedvelő Alfred Hitchcock kedvenc színésznője, Grace Kelly szoborszerű szépsége Hollywood csúcsai után után a monacói uralkodói család trónján is jól mutatott.

5. Brigitte Bardot

A franciák egyik leghíresebb szőkéje a zabolázatlan, ösztönös érzékiséget testesítette meg a moziban. Nem véletlen az egyik leghíresebb filmjének címe sem (És Isten megteremté a nőt...), az ötvenes-hatvanas években pedig nemcsak a divat alakulására gyakorolt állandó hatást Bardot, de arra is, ahogyan a női szexualitásra tekintett a világ.

4. Catherine Deneuve

A franciák másik leghíresebb szőkéje teljesen más típus: a tökéletes, sokszor hidegnek mondott szépségét a távolból illik csodálni, és halálosan szerelmesnek lenni belé. Catherine Deneuve persze számos alkalommal bebizonyította aztán, hogy a hideg szépség nem jelent nála ridegséget, és idősebb korában az európai film nagyasszonyának szerepe is remekül áll neki.

3. Scarlett Johansson

A jelenkor Hollywoodjában és nemzetközi filmvilágában már jóval kevésbé léteznek olyan ikonikus szőke szexszimbólumok, mint régebben: sokoldalúbbak a női szerepek, és a színésznők sem szeretik elkötelezni magukat egyetlen típus mellett, akár hajszín terén sem. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan sztárok, akikben megvan az, mint a régi szőkékben. Scarlett Johanssonnál a szemet gyönyörködtető szépség és a sugárzó szexualitás mellé ráadásul szexi rekedtes hang, feltűnő intelligencia, és adott esetben harcművészeti képességek is társulnak, így nem csoda, hogy a férfiak mindig a lábainál hevernek.

2. Marlene Dietrich

Marlene Dietrich egy igazi klasszikus szőkeség, aki egy olyan korszakban vezette be az erős női karaktereket a filmekben és a filmipar valós életében is, amikor ez még forradalminak számított. A Németországban született, de igazi halhatalan filmcsillaggá Hollywoodban váló Dietrich ráadásul az őt ismerők szerint a szexszimbólum szerepnek egyaránt megfelelt a mozivásznon és a magánéletben is.

1. Marilyn Monroe

Ugye senkit sem ér meglepetésként, hogy nem lehet más minden idők legikonikusabb szőke bombázója a listánkon, mint Marilyn Monroe? A tragikusan rövid élete miatt is legendává lett Marilyn Monroe eredetileg barna hajjal és Norma Jeane néven született, de aztán örökre divattá tette a platinaszőkeséget, a lényéből sugárzó kislányos ártatlanság és buja szexualitás keveréke pedig megőrjítette a férfiakat – mint azt a frissen debütáló Szöszi című életrajzi filmjében is láthatjuk.