Kelet-európai gyökerei vannak

Anyai ágon a mai Lengyelország és Ukrajna területéről kivándorolt, munkásosztálybeli zsidó családból származik, apai ágon felső-középosztálybeli protestánsok az ősei, német, svájci, dán, holland, angol, francia, norvég, skót és walesi felmenőkkel.

Egy híres orosz íróról nevezték el. Vagy nem

Az édesanyja szerint a kedvenc írója, Lev Tolsztoj után adta a fiának a szokatlan keresztnevét. Az édesapja másképp emlékszik: szerinte a feleségét megmentő orvos után nevezték el.

A szülei egymástól rabolták el

Mint már a névmizéria is jól mutatja, a szülei nem ápoltak éppen harmonikus viszonyt egymással. Egyéves korában a család Kanadába költözött, ahol az édesanyját többször ápolták mentális problémákkal. Az apja egy ponton azzal megfenyegette meg az anyját, hogy intézetbe záratja, mire ő megszökött New Yorkba, és magával vitte a gyereket is. Liev Schreiber 3 éves korában az apja „visszarabolta" őt, majd csúnya pereskedés következett, ami után az anyjának ítélték a felügyeleti jogát.

Nem nézhetett színes filmeket

Az excentrikus, bohém művészlélekként ismert anyja taxizásból és alkalmi ajándéktárgykészítésből próbálta fenntartani magukat New Yorkban, miközben sokszor áram és fűtés nélküli foglalt lakásokban éltek. Az anyja nem engedte neki, hogy színes filmeket nézzen, ezért aztán gyerekkorában Charlie Chaplin lett a kedvenc színésze.

A testvére is ismert színész lett

Összesen öt féltestvére van, négy fivér és egy húg. Közülük az egyik, Pablo Schreiber szintén foglalkoztatott hollywoodi színész lett, akit többek között olyan filmekben és sorozatokban láthattunk, mint A narancs az új fekete, az Amerikai istenek, vagy a Felhőkarcoló.

Nem színészként akart a színházba kerülni

A középiskolában és az egyetemen kezdett el színházzal foglalkozni, de eleinte sokkal inkább vágyott drámaírói, mint színészi babérokra. Végül egyik tanára biztatására választotta inkább a színészi pályát.

Világsztár menyasszonytól születtek a gyerekei

11 éven át élt kapcsolatban a sztárszínésznő Naomi Watts-szal, akivel a Színes fátyol című film forgatásán jöttek össze, és akivel el is jegyezték egymást. Össze viszont sosem házasodtak, annak ellenére sem, hogy született két gyermekük 2007-ben és 2008-ban. A kapcsolatuk 2016-ban ért véget.

A szemöldöke miatt kap rosszfiú szerepeket

„Vannak ezek a szlávos zsírpárnák az arcomon, ami miatt olyan a fejem, mint egy mókusé. Ehhez társulnak az íves, ragadozószerű szemöldökök, amik miatt sosem engem fognak hívnak, ha vicces szerepre keresnek színészt. Én mindig akkor jutok a szereplőválogatók eszébe, ha rosszfiúkra van szükség" – nyilatkozta erről.

Sosem találnád ki, mi a beceneve

A már említett rosszfiús külsőhöz nagydarab, 191 centi magas testalkat társul, emellett pedig igazán különösen hangzik Schreiber beceneve, a Huggy. A körülbelül „Bújós"-nak fordítható becenevet még kisgyerekkorában kapta, de felnőttként is rajta ragadt.

Most búcsúzott el a legfontosabb szerepétől

A Ray Donovan című sorozat címszerepe 5 Golden Globe- és 3 Emmy-jelölést hozott a számára az évek során. A keményfejű elintézőember karakterétől idén egy különálló filmben búcsúzott el.