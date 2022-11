Tutanhamon sírjára 1922. november 4-én talált rá Howard Carter brit régész kollégáival. A Királyok völgyében pihenő nyughely óriási szenzációnak számított a XX. század elején, főképp azért, mert mind a benne található kincsek, mind az uralkodó szarkofágja és múmiája érintetlenül tárult a felfedezők elé. A 3000 éves régészeti szenzáció azonban nem csupán világhírrel ajándékozta meg az expedíció résztvevőit, hanem valami végzetessel is.

Halállal lakolsz!

Tutanhamon sírjának bejáratánál a korabeli újságírók szerint ezt a feliratot lehetett olvasni:

Aki megzavarja a fáraó álmát, az halállal lakol!

Ez volt a fáraó átka. A felfedezők ezzel természetesen mit sem törődtek, hajtotta őket a kíváncsiság - ennek pedig hamarosan súlyos következményei lettek.



Szinte pontosan 5 hónappal a sír feltárását követően az átok lesújtott, elsőként Lord Carnarvonra, az expedíció egyik finanszírozójára, aki egy légycsípés által okozott seb elfertőződésébe halt bele hirtelen. Őt kicsivel több mint egy hónap után követte egy másik mecénás, George Jay Gould, aki a francia Riviérán tüdőgyulladásban halálozott el, miután meglátogatta Tutanhamon sírját. Rá egy hónapra Ali Kamel Fahmit, az egyiptomi arisztokrata is életét vesztette, amikor felesége hátba, illetve tarkón lőtte. Ezt követően Audrey Herbert és Woolf Joel halt meg – az előbbi egy fogászati kezelést követő szövődményben, az utóbbi szintén pisztoly által. 1923-ban tehát öten haltak meg – mind olyanok, akiknek valamilyen módon közük volt Tutanhamon sírjának megzavarásához...

Átok vagy véletlen?

A sajtó természetesen azonnal felkapta a sztorit és futótűzként kezdett terjedni mind a sírfelirat híre, mind az átok legendája. Még akkor is, ha voltaképpen semmi nem támasztotta alá, hogy a haláleseteknek bármi köze is lenne a sír feltárásához – annál is inkább, mivel maga az átok alapjául szolgáló felirat valószínűleg nem is létezett.





Mindezek ellenére tényleg érdekes, hogy 1924-ben még két, a nyughely feltárásában segédkező ember vesztette életét, majd ezt követően még nagyon sokan.

A halálozások okai persze igen változatosak voltak. Akadt, aki öngyilkos lett, akadt, akit bérgyilkos ölt meg, akadt, aki az ágyában égett meg, vagy a hasmenés vitte el.

Az elkövetkezendő években több mint 15 olyan ember halt meg, aki közvetlenül vagy közvetve valamilyen módon érintett volt Tutanhamon sírjának felfedezésében.

Mondhatnánk, hogy ez valóban az átok, de ne feledjük, hogy nem minden haláleset azonnal következett be. Akadt, ahol Tutanhamon bosszúja évtizedeket váratott magára. Például Howard Carter, a feltárás vezetője, tizenhét évvel a sír felnyitása után, 1939-ben hunyt csak el, 65 évesen...

Hogy hiszünk-e az átkokban, az mindenkinek a maga dolga. Tény, hogy sok furcsa haláleset követte az ókori uralkodó sírjának felfedezését, mérget azonban ne vegyünk rá, hogy a felbőszült fáraó végzett azokkal, akik meg merték bolygatni örök álmát.