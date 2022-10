A nagyszülei az Osztrák-Magyar Monarchiából vándoroltak ki.

Apai ágon az Osztrák-Magyar Monarchiában élő zsidók voltak az ősei, anyai ágon pedig orosz zsidók. A nagyszülei idején vándorolt ki mindkét család Amerikába.

Játszott az őséről szóló filmben.

Leszármazottja annak az Alfred Dreyfus katonatisztnek, aki ellen koncepciós per zajlott a 19. század végén Franciaországban, az elhíresült ügy pedig óriási közéleti botrányt okozott. A Dreyfus-perről szóló Prisoners of Honor című 1991-es filmben pedig főszerepet kapott Richard Dreyfuss is, igaz, nem a saját ősét játszva, hanem az ügyét felderítő Picquart ezredest.

Megszakította a kapcsolatot az apjával.

A második világháborús veterán, harctéri sérüléseit egész életében hordozó édesapja elhagyta a családjukat akkor, amikor Richard Dreyfuss 21 éves volt. Teljesen megszakadt közöttük a kapcsolat, az apja halála előtti évtizedekben nem is beszéltek egymással.

Steven Spielberg csinált belőle sztárt.

Élete első jelentősebb filmszerepét George Lucas önéletrajzi ihletésű filmjében, az Amerikai Graffitiben játszotta. Sztárrá pedig Lucas jóbarátja, Steven Spielberg két egymást követő filmje tette az 1970-es évek közepén: A cápában és a Harmadik típusú találkozásokban is brillírozott.

Oscar-rekordot tart.

Két Oscar-rekordot is felállított a Hölgyem, Isten áldja című film főszerepéért elnyert díjjal. Ő lett minden idők legfiatalabb (30 éves) és legalacsonyabb (164 centis) győztese a legjobb férfi főszereplő kategóriájában. A korrekordot azóta egyetlen évvel megdöntötte Adrien Brody, de a másik máig érvényben van.

Egy látomás segített neki leszokni a kokainról.

A nyolcvanas évek elején gödörbe került a karrierje, nem kis mértékben az egyre jobban elhatalmasodó kokainfüggőségének köszönhetően. Amikor egy alkalommal beállva összetörte a kocsiját, kórházba került, és ott egy fehér ruhás kislányt látott látomásszerűen. A balesetében rajta kívül senki nem sérült meg, de ő úgy értelmezte a látomást, hogy egy ilyen kislány életét is elvehette volna, és ez segített neki aztán leszokni.

Egyszerre ellenzi és kedveli a háborút.

A vietnámi háborúban való részvételt lelkiismereti okokra hivatkozva megtagadta, és inkább két éven át tartó polgári szolgálatot választotta, ami alatt egy kórházban dolgozott adminisztrátorként. Az egyik hobbija viszont ehhez képest elég meglepő: az amerikai polgárháború csatáit újra játszó hagyományőrzők egyike.

Sci-fi regény is írt.

The Two Georges címmel jelent meg 1995-ben az a regény, amit a neves sci-fi szerző Harry Turtledove-val közösen írtak. A könyv egy olyan alternatív történelemben játszódik, ahol a függetlenségi háború más végeredménnyel zárul, és Amerika még mindig a Brit Birodalom része.

A harmadik feleségével él együtt.

Háromszor nősült: 1983 és 1992 között az író és producer Jeramie Rain volt a felesége, akitől a három gyereke is született. 1999 és 2005 között Janelle Lacey-vel élt házasságban, 2006 óta pedig az orosz Szvetlana Erokhin a felesége.

Mentális betegséggel küzd.

A neves brit színész és humorista Stephen Fry készített dokumentumfilmet a bipoláris zavarról, amiben ő maga is szenved, és ami kapcsán számos hírességet is megszólaltatott, akik szintén ezzel küzdenek. Ebben a filmben vállalta fel a nyilvánosság előtt Dreyfuss is a saját betegségét, amit csak középkorúként diagnosztizáltak nála.