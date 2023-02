Cseh származású

Az édesapja felmenői Csehországból vándoroltak ki Amerikába, de a másik oldalról is rendelkezik cseh ősökkel: az anyai nagymamája félig cseh, félig német volt.

Öngyilkosságot fontolgatott a testvére kedvéért

Egy kétpetéjű ikerpár egyik tagjaként jött a világra. Az ikertestvére, Michael egészségügyi problémákkal született, és később szívátültetésre is szorult. A megfelelő donorra azonban hosszan kellett várniuk, és eközben bármikor végzetesre fordulhatott az állapota. Ashton Kutcher 13 éves korában már az öngyilkosságot fontolgatta, hogy a saját szívével segítsen a testvérének, amikor végül Michael egy balesetben elhunyt donor szervét megkaphatta, aki felgyógyult és azóta is boldogan él.

Betöréses lopásért ítélték el

Végzős középiskolásként az unokatestvérével betörtek a saját sulijukba egy éjszaka, hogy pénzt lopjanak. A hatóságok már akkor nyakon csípték őket, amikor elhagyták a tetthelyet, és el is ítélték az ügyben. Három évet kapott felfüggesztve, 180 óra közösségi munkával megfejelve. Kutcher az ügy következtében elvesztette az akkori szerelmét és a barátait is.

Rendelkezik egy kis szépséghibával

A bal lábán van két olyan ujja, amelyek nem váltak szét teljesen egymástól, és körülbelül az ujjak felénél össze vannak nőve.

Vegyészmérnöknek tanult, miközben a vérét árulta

A University of Iowa hallgatójaként vegyészmérnöknek tanult. Egyetemistaként annyira nem volt pénze, hogy takarítói munkát is vállalt, időnként pedig a vérplazmáját adta el, hogy legyen miből ennivalót venni.

Modellként kezdte a karrierjét

Még egyetemistaként fedezte fel egy modellügynök, és szerződést kínált neki. Amikor pedig befutott modellként és a karrierje érdekében New Yorkba költözött, az egyetemet is félbehagyta.

Sorozatgyilkos áldozata lett a párja

2001 februárjában az akkori barátnőjét, Ashley Ellerint megölte a sorozatgyilkos Michael Gargiulo. A tettest csak 18 évvel később kapták el. A gyilkosság éjszakáján Kutcherrel lett volna randija a lánynak, de már nem nyitott neki ajtót, amikor érte ment.

Sztárszínésznőkkel házasodott

Kétszer nősült meg, mindkétszer igazi hollywoodi szupersztárt vett feleségül. A 2000-es évek elején a bulvárlapok kedvenc témáját jelentette a kapcsolata a nála 16 évvel idősebb Demi Moore-ral, akivel aztán 8 éven át házasságban is éltek. 2015 óta pedig Mila Kunis a felesége, akitől két gyermeke is született.

Üzletemberként is sikeres

Kockázati tőkebefektetőként is aktív, többek között a Skype, az Airbnb vagy a Duolingo is olyan cég, amikben részesedéssel rendelkezik. Saját startupokat is indított, és jó ideje legalább olyan nagy figyelmet szentel ennek a tevékenységének, mint a színészkedésnek.

Ukrán menekülteket segít

Több jótékonysági szervezetet is létrehozott, és aktívan igyekszik segíteni a nehéz sorsúakon. A Demi Moore-ral közös alapítványuk a gyerekkereskedelem ellen küzd világszerte. Mila Kunis-szal pedig az orosz hadsereg inváziója elől menekülő ukránoknak segít szálláshoz jutni: erre a célra 34 millió dollárt gyűjtöttek össze csak a háború első hónapjában.