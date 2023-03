Oroszországban is éltek ősei

Ahogy az Eckhart vezetéknévből sejthető, apai ágon főként német felmenőkkel bír a színész, de az anyai oldalon is akadnak német ősök az angolok, skótok és észak-írek mellett. A régi Eckhartokkal kapcsolatban további érdekesség, hogy a család egyik ága német nemzetiségűként az akkori Oroszország területén élt.

Amerikai, de Angliában és Ausztráliában nőtt fel

Kaliforniában született 1968. március 12-én, és teljesen amerikai az identitása. Kisgyerekkorában azonban az édesapja munkája miatt átköltöztek Nagy-Britanniába, így lényegében ott nőtt fel, az utolsó középiskolai éveit pedig hasonló okból már Ausztráliában végezte.

Több százszor látta a Krokodil Dundee-t

Épp Ausztráliában élt, és épp egy moziban dolgozott akkor, amikor a Krokodil Dundee megjelent, és óriási siker lett. Eckhartnak azóta is ez az egyik kedvenc filmje, nagyon inspiráló mozinak tartja, és több százszor látta életében, nem csak a mozis munka miatt.

Szörfözéssel és hittérítéssel töltött el éveket

A középiskola utáni három éve kétfajta tevékenységgel telt: egyrészt Hawaii-on szörfözött, másrészt a mormon egyház kötelékében végzett hittérítést Svájcban és Franciaországban. A mormon egyházhoz családilag kapcsolódott, ebben a vallásban nevelték, de felnőttként aztán eltávolodott tőle.

Buszsofőrként is találkozhattál vele New Yorkban

Már ha épp arrafelé jártál a kilencvenes években. Pályakezdő színészként Eckhart ugyanis New Yorkban élt akkoriban, és mivel a karrierje sokáig nem igazán akart beindulni, többek között építkezéseken dolgozva, csaposként és buszsofőrként próbált a felszínen maradni.

Az egyik legjobb barátja az alkotótársa is

A Brigham egyetem felnőttképzésére járva barátkozott össze Neil LaBute rendezővel, aki aztán szerepet adott neki több általa írt színházi előadásban. Amikor pedig LaBute lehetőséget kapott filmet rendezni, akkor is Eckhartot hívta, és az 1997-es Férfitársaságban áttörést hozott mindkettőjük karrierjében. Azóta természetesen további filmekben is dolgoztak együtt.

Sosem nősült meg, és vállalt gyereket

Azon kevés hollywoodi sztár, pláne szexszimbólumnak is kikiáltott férfiideál közé tartozik, akik sosem házasodtak meg, sőt mindennemű szerelmi kapcsolatait is igyekszik minél távolabb tartani a nyilvánosságtól. Annyit lehet tudni, hogy a Férfitársaságban forgatásán összejöttek a kolléganő Emily Cline-nal, akivel aztán jegyben is jártak, de nem lett házasság a dologból. A 2000-es évek közepén pedig a SHeDAISY együttes tagjával, Kristyn Osbornnal járt, és szerepelt is a banda egyik klipjében.

Nem iszik, nem bulizik

Fiatalabb korában kissé túlzásba vitte a partizást, és egy idő után úgy érezte, hogy elég. Ezért aztán közel két évtizede egyáltalán nem iszik alkoholt, és nem jár el bulizni sem. A leszokásban mindezekről és a dohányzásról is a hipnózis módszere segítette.

Ezek a kedvenc filmjei

Egy interjúban elárulta, melyek azok a filmművészeti alkotások, amelyek a legnagyobb hatással voltak rá. Ezek a következők: Apokalipszis most (1979), Öt könnyű darab (1970), A szökés (1972), Leopárd kisasszony (1938), Éjféli expressz (1978). Meg persze a Krokodil Dundee.