Totó – Óz, a csodák csodája (1939)

A főszereplő Judy Garland kis kedvence és hű útitársa még a filmtörténet egyik leghíresebb idézetében is szerepel: „Totó, azt hiszem már nem Kansasban vagyunk". A filmben Totót egy Terry névre hallgató terrierszuka játszotta, aki sérülést szenvedett a forgatáson: a Gonosz Boszorkány seregének egyik katonáját játszó statiszta véletlenül rálépett, és eltörte a lábát. De Terry később még számos filmben szerepelt, sőt, még egy életrajzi könyv is megjelent róla!

Susi, Tekergő és a többiek - Susi és Tekergő (1955)

A Disney bájos és klasszikus rajzfilmjében egy csavargó korcs és egy elegáns házikedvenc keveredik együtt mókás, és persze betétdalokkal színesített kalandokba, aminek az egyik kulcspillanata egy szerelmes spagettievéssel még azok számára is ismerős, akik nem látták a filmet.

Pongó, Perdita és a többiek - 101 kiskutya (1961)

Szintén Disney, szintén klasszikus, szintén kutyák: talán minden idők leghíresebb ebkalandja a filmvásznon az, amelyiknek nem is egy, de százegy főhőse van. Walt Disney örökzöld alkotása számtalan folytatást és feldolgozást megélt az 1961-es debütálása óta, közülük mindenképp megemlítendő a kilencvenes évekbeli élőszereplős változat, melyben maga Glenn Close bújt Szörnyella De Frász bőrébe.

Kántor – Kántor (1976)

Kicsit csalunk, mert ez esetben egy televíziós produkcióról van szó, de a magyar mozgókép minden bizonnyal leghíresebb kutyája Kántor, aki nem csak a filmkockákon, de a valóságban is létezett. A legendás rendőrkutya a magyar bűnüldözés történetének legeredményesebb nyomozóebének számított, akiről 1970-ben Szamos Rudolf könyvet írt róla, ennek nyomán készült el aztán a krimisorozat, amely gyorsan kultikussá vált. A kamerák előtt az igazi Kántor fia, Tuskó alakította az apja szerepét, és mindkettőjük kitömött teste megtekinthető a Rendőrmúzeumban.

Uggie - A némafilmes (2011)

A 21. század mozijának egyik legemlékezetesebb kutyaalakítását egy Uggie nevű Jack Russell-terrier nyújtotta, aki A némafilmes című Oscar-díjas filmben brillírozott annyira, hogy a rajongók aláírásgyűjtést tartottak azért, hogy ő is kaphasson aranyszobrocskát. Ha ez nem is sikerült, de a Golden Globe-gálán azért részt vett, és a vörös szőnyegen is bevonult Uggie, akinek a nevéhez még olyan filmek fűződnek, mint a Vizet az elefántnak, vagy a Külvárosi rockerek.

Főnök, Rex és a többiek - Kutyák szigete (2018)

Bábfilm sem szerepelt még a listánkon, pedig a kortárs mozi egyik legeredetibb, senki mással össze nem téveszthető stílusú alkotója, Wes Anderson rendező ehhez a technikához nyúl, amikor animációs filmet készít. A legutóbb történetesen japán kutyákról, akiket egy szigetre száműznek, és csak a saját kedvencét kereső kisfiú segíthet rajtuk.

Reggie, Bogár és a többiek - Kivert kutyák (2023)

Ezek a kutyák nem csak azért mocskos szájúak, mert felzabáltak valamit az utcán, vagy mert egymás fenekét nyalogatták. Ezek a kutyák megállás nélkül dumálnak, és a humoruk durva – hiszen kóbor életet élnek, ami az igazán kemény élet. De annál szórakoztatóbb is, mint az kis is derül ebben a sztárok sorának közreműködésével készült, korhatáros vígjátékban.