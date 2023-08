Richard Burton 1953-ban, egy hollywoodi partin pillantotta meg először Elizabeth Taylort.

Egy lány ült a medence túloldalán, lerakta a könyvét, levette a napszemüvegét és rám nézett. Annyira fantasztikusan gyönyörű volt, hogy majdnem hangosan felnevettem" – írta naplójában a színész. Az akkor 21 éves Elizabeth Taylor azonban túlságosan vulgárisnak és szoknyapecérnek látta a férfit, ezért úgy döntött, hogy nem vesz róla tudomást. Kilenc évvel később találkoztak újra, amikor együtt szerepeltek a nagyszabású Kleopátra című filmben.

Richard Burton odament az ünnepelt színésznőhöz, aki már akkor a 20. század egyik leghíresebb dívája volt és azt kérdezte tőle:

Mondta már valaki, hogy nagyon csinos lány vagy?" – Elisabeth Taylor csak nevetett rajta, hogy a hírhedt szerető, Wales intellektuális sztárja egy ilyen rossz dumával próbálkozik.

1962. január 12-én, amikor az első közös jelenetüket forgatták, valami megváltozott kettejük között. Richard Burton előző éjjel sokat ivott, már két éjszaka nem aludt és annyira remegett a keze, hogy a kávéscsészét sem tudta a szájához emelni. Elizabeth segítségét kérte, aki meglátta a férfi sebezhető oldalát és azonnal beleszeretett. Az érzés kölcsönös volt:

Egyből beleszerettem. Olyan volt, mint a korok szépségének délibábja, ellenállhatatlan, mint a gravitáció vonzása" – mesélte később a színész. Az első csókjuk mámorosra sikerült, a jelenetet többször is megismételték, s a csók egyre tovább tartott, a végén már rájuk kellett szólni, hogy hagyják abba. Egyértelműen bizsergett körülöttük a levegő, a probléma csak az volt, hogy mindketten házasok voltak, Elizabeth Taylor épp negyedik férjével élt együtt, míg Richard Burton két gyermek édesapja volt.

A viszony a filmforgatás után is folytatódott és felemésztette mindkét házasságot. Olyan pletykák keringtek, hogy Burton felesége, Sybil meg akarta ölni magát, de Elizabeth Taylor is el akarta dobni az életét sőt, egyik éjjel arra ébredt, hogy férje, Eddie Fischer az ágya felett áll egy fegyverrel a kezében. Ne aggódj, Elizabeth, nem foglak megölni. Túl gyönyörű vagy" – mondta az elkeseredett férj. Románcukra még a Vatikán is felfigyelt, nyíltan elítélték a színésznőt, amiért férjes asszonyként lefeküdt Richard Burtonnel.

Végül mindketten elváltak és 1964. március 15-én összeházasodtak, Richard Burton lett a 32 éves Elizabeth Taylor 5. férje. Boldogok voltak és nagyon szerelmesek, akkor még azt hitték, hogy ez örökké fog tartani. A színésznő abban bízott, hogy ha idősebbek lesznek, nyugodtabb lesz az életük. Richardból író lesz, ő pedig abbahagyja a színészkedést és az otthonáról és családjáról fog gondoskodni. Sajnos ez csak egy szép álom maradt. A párost üldözte a média, nem volt egy nyugodt percük és ez nem könnyítette meg a dolgukat.

Igazi se veled, se nélküled kapcsolatban éltek. Több filmben szerepeltek együtt, milliókat kerestek, de míg az egyik pillanatban nem bírtak egymástól elszakadni, a másik pillanatban gyűlölték egymást. A Nem félünk a farkastól című filmben való alakításáért Elisabeth Taylor Oscar díjat kapott, míg Richard Burton nem, ez némi szakmai féltékenységhez is vezetett. A színész sokat ivott, ez sok konfliktushoz vezetett, s egy idő után már nem tudta feleségét kiengesztelni.

Richard, voltak idők, amikor jobban szerettelek, mint a saját életemet és jobban, mint a saját gyerekeimet. Valami nagyon félrement kettőnk között ha választanom kell közted és a gyerekeim között. A ma esti viselkedésed nagyon megviselt és azt hiszem, hogy a gyerekeim sem kedvelnek igazán. De ők törődnek egymással és én törődőm velük. Sajnállak téged" – írta az egyik elkeseredett pillanatában a díva.

Elizabeth Taylor gyógyszerfüggősége, Richard Burton késői stádiumú alkoholizmusa, majd Nathalie Delonnal való viszonya végül elszakította egymástól a szerelmespárt. 10 év után, 1974-ben elváltak, de nem sokáig bírták egymás nélkül, 1975-ben újra összeházasodtak, de a második házasság kevesebb, mint 10 hónapig tartott.

Soha többé nem akarok ennyire szerelmes lenni... Mindenemet odaadtam...a lelkemet, a lényemet, mindent" – mondta a színésznő a válás után egy barátjának. A pár továbbra is jóban maradt, gyakran találkoztak, összekötötte őket a múlt és az el nem múló szeretet egymás iránt. Szerelmük sosem múlt el, Richard Burton utolsó levelében újra szerelmet vallott a színésznőnek, de sajnos a harmadik frigyre már nem került sort, mivel a legendás színész 1984. augusztus 5-én, 58 évesen életét vesztette.

