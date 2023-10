1. A Kill Bill ötlete még a Ponyvaregény készítésének idején született meg. Quentin Tarantino és Uma Thurman egy forgatási szünetben arról dumáltak, hogy milyen filmeket csinálnának szívesen, és a rendező bedobta az 1970-es évek kung-fu mozijainak stílusát, a színésznő pedig egy olyan nyitóképet, amin ő szerepel menyasszonyi ruhában, összeverve.

2. Tarantino ezután több mint hat évig dolgozott a film forgatókönyvén, mire eljutott addig, hogy ketté kell vágni azt. A sztori addigra már olyan méretűre hízott, amit csak egy négyórás filmben lehetett volna elmesélni.

3. A film forgatását el kellett halasztani Uma Thurman terhessége miatt. Tarantino nem volt hajlandó más főszereplőben gondolkodni, és inkább megvárta, míg Thurman újra dolgozni tudott.

4. A szerepre való felkészülés keretében Tarantino három filmet nézetett meg Uma Thurman-nel: A bérgyilkos című hongkongi filmet, a Coffy című női bosszúsztorit, és Sergio LeoneEgy maréknyi dolláérért című klasszikus westernjét.

5. Tarantino eredetileg Warren Beatty-t szerette volna Bill szerepére, ez esetben a karakter egy nagyvilágibb, James Bond-szerű fickó lett volna. Beatty után még Jack Nicholson, Kurt Russell,Mickey Rourke, Burt Reynolds és Kevin Costner is visszamondta a szerepet, mielőtt David Carradine kapta volna meg azt.

6. Az 1970-es évek kung-fu filmjei előtti főhajtásként szolgál a főhősnő híres sárga kezeslábasa is, ami Bruce Lee utolsó filmjében hordott jelmezét idézi.

7. Az a pillanat, amikor a főhősnő kettévág a szamurájkardjával egy baseball-labdát, nem valamiféle filmes trükk eredménye. A forgatáson valóban megtörtént az akció, igaz nem Uma Thurman, hanem a dublőre, Zoë Bell forgatta a kardot.

8. A Sofie Fatale karakterét játszó Julie Dreyfus három nyelven is beszél a filmben: japánul, franciául és angolul. A színésznő a valóságban is tökéletesen beszéli mindhárom nyelvet.

9. A Kék Levelek Házában zajló hosszú, komplex akciójelenet forgatása összesen nyolc hétig tartott. Ez ugyanannyi idő, mint amennyi alatt Tarantino a teljes Ponyvaregényt leforgatta.

10. Uma Thurman egy autóbalesetet is elszenvedett a forgatáson. A jelenetben a főhősnő épp Billhez vezet, és Thurman szerette volna, ha kaszkadőr vezeti a kocsit, mert nem érezte teljesen biztonságosnak a helyzetet. Tarantino meggyőzte arról, hogy minden rendben lesz, de a színésznő kisodródott a kocsival, fának ütközött, agyrázkódást és térdsérülést szenvedett. Tarantino bocsánatot kért a színésznőtől, de a producer Harvey Weinsteinnel szemben nem állt ki mellette, amikor a balesetről készült felvételek kiadásáról volt szó. Thurman és Tarantino azóta sem forgattak együtt, pedig korábban a színésznő számított a rendező első számú múzsájának.

11. Összesen kilencvenöten vesztik el az életüket a film cselekménye során beazonosítható módon.

12. A film kellékesei összesen 1700 liternyi művért használtak el a Kill Bill két részének forgatása alatt.

13. Az a bizonyos Pussy Wagon feliratú csicsás autó, amivel a főhősnő lelép a kórházból, a forgatás után Tarantino tulajdonába került, és furikázott is vele rendszeresen, hogy így promotálja a filmet, majd annak folytatását. De az autó később feltűnt Missy Elliot egyik klipjében és a híres Lady Gaga-Beyoncé közös produkcióban, a Telephone videójában is.

14. A Kill Bill 1. részét 2003. októben 10-én mutatták be az amerikai mozik. A magyar mozikba egy héttel később, október 16-án jutott el. A 30 millió dolláros költségvetésének sokszorosát, 180 milliós bevételt termelt, amivel Tarantino addigi legsikeresebb filmjévé vált.

15. A film folytatása, a Kill Bill 2. a következő évben érkezett meg a mozikba. Maga Quentin Tarantino nem is tartja külön filmnek, mivel ugyanannak a történetnek a másik felét meséli el, és nagyrészt egyben is forgatták a két felvonást. Így a saját listája alapján még csak kilenc mozifilmnél tart, azaz még készíthet egyet, ha be akarja tartani a korábbi ígéretét, miszerint tíz után abbahagyja.



