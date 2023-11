Lauren Bacall és Humphrey Bogart - A hosszú álom (1946)

Minden idők egyik legnagyobb filmdívája, Lauren Bacall mindössze 21 éves volt A hosszú álom idején, mégis már két éve élt házasságban minden idők egyik legnagyobb mozisztárja, Humphrey Bogart oldalán. Bacallra még tizenéves modellként figyeltek fel Hollywoodban, és élete első filmjében, az 1944-es Szegények és gazdagokban rögtön a legendás Humphrey Bogart mellett játszhatott. Egy évvel később Bacall férjhez ment a nála 25 évvel idősebb férfihoz, és annak haláláig együtt is maradtak, számos közös filmet forgatva. Mind közül a leghíresebb A hosszú álom, melyben Bogart a neki olyannyira jól álló cinikus magánnyomozót, Bacall pedig a neki olyannyira jól álló femme fatale-t alakította, a film noir műfajának egyik klasszikusát megteremtve.

Rita Hayworth és Orson Welles - A sanghaji asszony (1947)

Szintén a film noir klasszikusai közé tartozik A sanghaji asszony, amit jelentős részben a kétségbeesés szült: Orson Welles a karrierjét, az anyagi helyzetét és a házasságát is próbálta megmenteni azzal, hogy a gyors siker reményében egy olcsó ponyvaregényt adaptálva leforgatta ezt a bűnfilmet a filmsztár felesége és saját maga főszereplésével. Persze Welles nem tudta megtagadni a művészi vénáját, és alaposan átformálta a gyönyörű, kikapós feleség és gazdag, sánta férje által egy hajóútra felfogadott matróz történetét. A végeredmény egy filmtörténeti remekmű lett, ami viszont a maga idejében csúnyán megbukott, Wellesék házasságával együtt.

Elizabeth Taylor és Richard Burton - Nem félünk a farkastól (1966)

Elizabeth Taylor és Richard Burton tizenegy közös filmet forgatott, közben pedig kétszer házasodott össze és kétszer vált el. A viharos szerelmük az együtt készített filmjeik közül a Nem félünk a farkastól jeleneteiben visszhangzott leginkább, hisz itt házaspárt is játszottak, nem is akármilyet. A híres színdarabból készült, egyetlen éjszaka alatt játszódó párkapcsolati dráma középpontjában egy egymás vérét szívó, alkoholista férj és feleség áll, akik a náluk vendégeskedő fiatalabb párral játszanak kegyetlen játékot.

Emma Thompson és Kenneth Branagh - Sok hűhó semmiért (1993)

Kenneth Branagh még nem Agatha Christie, hanem William Shakespeare műveit vitte sorban a filmvászonra a saját rendezésében és szereplésével, amikor a brit színjátszás másik nagy alakjával, Emma Thompsonnal házasságban élt. A két nagyszerű angol színész Shakespeare önfeledt komédiájának filmváltozatában olyan felvágott nyelvű szerelmeseket játszott el, akik az istennek sem akarnak rájönni, hogy azok.

Nicoletta Braschi és Roberto Benigni - Az élet szép (1997)

Az olasz sztárpár számos közös filmet készített, és nem csak Olaszországban: Jim Jarmusch filmjeiben is felbukkantak közösen. De a legemlékezetesebb alkotói együttműködésüket az Oscar-díjas Az élet szép hozta el, aminek kapcsán mindenki elsősorban arra emlékszik, hogy milyen bravúrosan tudta ötvözni a holokauszt témáját az életigenléssel és a humorral. Közben pedig arról kevesebb szó esik, hogy ez egyben egy gyönyörű szerelmesfilm is, melyben a rendező és főszereplő Roberto Benigni a filmbeli feleségét és élete szerelmét a valódi feleségével játszatta el.

Nicole Kidman és Tom Cruise - Tágra zárt szemek (1999)

Mint a villám, Túl az Óperencián: a kilencvenes években a többször együtt forgató Nicole Kidman és Tom Cruise volt Hollywood elsőszámú sztárpárja, épp ezért számított akkora szenzációnak, hogy a rendezőlegenda Stanley Kubrick utolsó filmjében egy fájdalmasan önmagukat és a kapcsolatukat boncolgató házaspárt játszottak el. Ez a fájdalmas boncolgatás pedig olyan jól sikerült, hogy a film elkészülte után nem sokkal szépen el is váltak.

Jada Pinkett Smith és Will Smith - Ali (2001)

Mostanában a házassági zűrjeikkel a hírekbe kerülő sztárpár életében még minden rendben lévőnek tűnt az Ali készítése idején, sőt Will Smith állítása szerint élete legjobb fizikai formáját érte el akkoriban, ennek pedig állandó szex lett az eredménye otthon. Sőt, könnyen lehet, hogy nem csak otthon, hiszen a forgatáson is állandóan egymás társaságában voltak: a legendás bokszoló életét feldolgozó filmben Pinkett Smith a Playboy nyuszi Sonji Roit alakította, aki még Classius Clayhez ment férjhez, és később már nem akart a Muhammad Alivá váló férfi felesége lenni.

Monica Bellucci és Vincent Cassell - Visszafordíthatatlan (2002)

Az európai mozi közelmúltjának sztárpárja volt a gyönyörű olasz szexszimbólum Monica Bellucci és a sármos francia filmikon Vincent Cassell, akik 1999 és 2013 között éltek házasságban. Több filmben is szerepeltek együtt, de mind közül a legemlékezetesebb a minden idők legsokkolóbb alkotásai közé is rendszeresen beválasztott Visszafordíthatatlan, ami fordított időrendben meséli el egy házaspár idillinek induló, majd tragédiába torkolló napját.

Angelina Jolie és Brad Pitt - A tengernél (2015)

A két hollywoodi csillag közös munkásságából vélhetően a legtöbben a Mr. és Mrs. Smith-t választanák, de annak készítése idején ők ketten még nem hogy házasságban nem éltek, de igazából össze sem jöttek. Nem úgy A tengernél esetében, ami akkor készült amikor Angelina Jolie már jó ideje nem a kamera előtt, hanem mögött szeretett inkább lenni, és a sztárpár házassága is épp olyan válságban leledzett, mint a filmben általuk játszott férjé és feleségé. Sőt, kettejük egyik kedvenc franciaországi üdülőhelyén forgatták le ezt a történetet egy amerikai házaspárról, akik a hetvenes években érkeznek a tengerparti kisvárosba nyaralásra, afféle párterápiaként.

Emily Blunt és John Krasinski - Hang nélkül (2018)

A gyönyörű Emily Blunt és a mindenki kedvence John Krasinski 2010 óta élnek házasságban, a tehetségüket pedig immár közös és szupersikeres produkciókban is megmutatták. A két gyerekükön túl ez egy sikeres filmszériát is jelent: a posztapokaliptikus horror Hang nélkül eddigi két részében férjet és feleséget játszottak, miközben Krasinski a rendezést is magára vállalta. Hamarosan pedig érkezik majd a hangra támadó szörnyek világából a harmadik rész és egy spinoff-mozi is.