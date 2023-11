Magyarul is olvasható regényből készült, Robin Williams szexshopba is ellátogatott idős hölgynek öltözve, improvizáció szállította a legviccesebb pillanatokat, és a folytatás forgatókönyve egyetemen játszódik. 1993. november 24-én került a mozikba a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van, amiről összegyűjtöttünk egy csokornyi érdekességet az évforduló alkalmából.

1.

Kevesen tudják, hogy a Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van egy regény alapján készült. Anne Fine angol írónő Madame Doubtfire című ifjúsági könyve 1987-ben jelent meg, és magyarul is olvasható Apa csak egy van címmel.

2.

Robin Williams nagyrészt egy gyerekkori dadájáról mintázta Mrs. Doubtfire alakját. Egy magazin fel is kutatta a Lolly nevű hölgyet, aki már idősotthonban élt a film megjelenése idején, és cikket írta róla „Az igazi Mrs. Doubtfire" címmel.

3.

A főszereplő Robin Williams-nek minden forgatási napon négy és fél órát kellett eltöltenie azzal, hogy ráadják a női test- és arcmaszkot. Utána saját bevallása szerint mindig úgy érezte magát, mint egy járkáló babzsák.

4.

Mrs. Doubtfire külsejének hitelességét úgy tesztelte Robin Williams, hogy a karakter bőrébe (és maszkjába) bújva elment sétálni a városba, sőt egy szexshopba is betért óriásdildót vásárolni. Senkinek nem tűnt fel, hogy egy idős hölgynek álcázott hollywoodi sztárral találkozott.

5.

Robin Williams rengeteget improvizált a forgatáson, amit a rendező Chris Columbus is bátorított. Egy-egy jelenet forgatása általában úgy zajlott, hogy felvették a forgatókönyv szerinti változatban 2-3 alkalommal, majd szabadjára engedték Robin Williamst, ebből pedig további 15-20 verzió is születhetett.

6.

Épp az improvizációk miatt döntött úgy a rendező, hogy egyszerre több kamerával is felveszi a jeleneteket, hiszen nem tudhatta előre pontosan, mikor merre fordul, mit csinál Robin Williams, és nem akartak lemaradni a játéka egyetlen momentumáról sem.

7.

Ilyen improvizáció eredménye lett a filmben az a poén is, amikor Mrs. Doubtfire beleejti a műfogsorát az éttermi borospohárba. A többi színésznek fogalma sem volt róla, hogy Robin Williams mire készül, így a reakciójuk cseppet sem megjátszott.

8.

A házimozis kiadás extrái között helyet kapott 30 percnyi olyan jelenet, amelyek végül nem kerültek bele a filmbe. Többek között egy komplett történetszál is a vágóasztalon maradt, ami Mrs. Doubtfire harcát mesélte volna el a rosszindulatú szomszédasszony Gloriával.

9.

Amikor a filmben Mrs. Doubtfire telefonon át a volt feleségétől megkapja a címet, ahova ki kell mennie „állásinterjúra", az annak a valódi háznak a valódi címe, ahol a forgatás a valóságban zajlott.

10.

A film első forgatókönyvíróját kirúgták, miután nem volt hajlandó megváltoztatni a sztori végét teljes happy endre, amiben újra összejön az elvált házaspár. Ezután többször is átírták a forgatókönyvet, de egyik verzió sem működött igazán, és a producereknek arra is rá kellett jönniük, hogy nem illik a filmhez a rózsaszín befejezés. Így visszavették az első forgatókönyvírót, az elvált házaspár pedig elvált maradt a filmben, ha a viszonyukat a gyerekek kapcsán sikerült is rendezniük.

11.

A Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van díszbemutatóját 1993. november 22-én tartották Beverly Hillsben. Az amerikai mozik két nappal később kezdték el vetíteni, a magyarországi mozikba pedig csak a következő évben, 1994. február 10-én jutott el.

12.

Robin Williams a film reklámkampányában is részt vett Mrs. Doubtfire-nek öltözve, jó néhány

interjút is adott idős házvezetőnőként.

13.

A Mrs. Doubtfire – Apa csak egy van a hollywoodi díjkiosztókon is sikeresnek bizonyult. A Golden Globe-gálán díjazták Robin Williams alakítását, valamint a Legjobb musical/vígjáték kategória díját is elhozta a film. Az Oscart pedig a Legjobb smink kategóriában hódította el, egyértelmű győztesként.

14.

A film 25 millió dolláros költségvetéséhez képest közel 450 millió dolláros bevételt termelt világszerte csak a mozipénztáraknál, ezzel pedig óriási kasszasikernek bizonyult. Az 1993-es évben csak a Jurassic Park tudta megelőzni ezen a téren.

15.

Egy nagy kasszasiker Hollywoodban azt is jelenti, hogy előbb-utóbb felmerül valakiben egy második rész ötlete. Így történt 2003 környékén ez esetben is, és még a forgatókönyv is megszületett, aminek sztorija szerint Robin Williams karaktere ezúttal az egyetemi kollégiumba költöző lánya biztonsága felett őrködött volna női álruhában. A forgatókönyv minősége viszont senkit nem győzött meg a folytatás szükségességéről, aminek a terve aztán bő egy évtized múlva került elő újra, és csak Robin Williams halálával vetették el végleg.