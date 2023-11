Filmes családba született, bennszülötteket tanított olvasni, a legjobb barátja is egy mexikói szupersztár és karmesterként aratta a legnagyobb sikereit. 45. születésnapját ünnepli a Hollywoodot meghódító mexikói szépfiú, Gael García Bernal, akiről összegyűjtöttünk egy csokornyi érdekességet.

Beleszületett a moziba

1978. november 30-án a mexikói Guadalajara városában látta meg a napvilágot, egy igazi művészcsaládban. Az édesanyja színésznőként és modellként, az édesapja színészként és rendezőként is tevékenykedett, de még a szülei válása után is egy filmes érkezett a családjába egy operatőr nevelőapa révén. Ezek után nem meglepő, hogy már gyerekként színészkedni kezdett, és 14 évesen a kamerák előtt is megkapta az első jelentősebb szerepét egy mexikói szappanoperában.

Bennszülötteket tanított olvasni

Az útja mindezek ellenére sem vezetett egyenesen a színészi pályára, az egyetemet például filozófia szakon kezdte el. De a társadalmi ügyekért való tevékenykedés is mindig jellemző volt rá, tinédzserként bennszülötteket tanított olvasni egy civil szervezet tagjaként.

Angliában tanulta ki a mesterséget

A mexikói egyetemi tanulmányai közben tartott egy év szünetet, ami alatt bejárta Európát. A végén pedig ottmaradt Londonban, ahol a híres Central School of Speech and Drama első mexikói diákja lett, és három év alatt kitanulta a színészi szakmát.

Együtt futott be a híres „Három amigóval"

Hollywoodot az ezredforduló után hódították meg a mexikói rendezők, akik egy időben sorra nyerték az Oscar-díjakat, és az Alfonso Cuaron - Alejandro Inarritu - Guillermo del Toro baráti triót csak a „Három amigóként" emlegették. Velük együtt ívelt fel Bernal nemzetközi karrierje is, aki első filmszerepét az Inarritu-féle Korcs szerelmekben játszotta, az első főszerepet pedig Curaóntól kapta az Anyádat is! révén.

A legjobb barátja is egy mexikói szupersztár

Az Anyádat is! főszerepét Diego Lunával osztotta meg, akivel már gyerekkoruk óta a legjobb barátok, és aki hozzá hasonlóan aztán Hollywoodban is befutott (legutóbb az Andor című Star Wars-sorozat címszerepében aratott sikert). Ők ketten közös produkciós céget is alapítottak, amivel olyan filmeket finanszíroznak, amelyek latin-amerikai társadalmi ügyekkel foglalkoznak.

Ők a kedvenc színészei

A példaképei és kedvenc színészei listáján Klaus Kinski, Marcello Mastroianni, Daniel-Day Lewis és Javier Bardem található. Utóbbival a Bokszmeccs a lélekért című produkcióban még pályakezdő színészként volt alkalma együtt szerepelni, de közös jelenetek nem jutottak nekik, és ezt Bernal egyszer mindenképp szeretné majd összehozni.

A gyerekei miatt látogatja Argentínát

A Vidas privadas című 2001-es film forgatásán ismerkedett össze az argentin színésznő Dolores Fonzival, de csak 2008-ban szerettek egymásba. 2014-ig alkottak párt, és két gyerekük született, akik Argentínában élnek az édesanyjukkal. Bernal jelenlegi partnere a mexikói újságíró Fernanda Aragonés, akivel 2019 óta vannak együtt.

Karmesterként aratta a legnagyobb sikereit

2014 és 2018 között alakította a Mozart a dzsungelben című tévés vígjátéksorozat főszerepét, egy New Yorkba költöző karmestert. A sorozat szállította számára a karrierje legjelentősebb díjait is, köztük egy Golden Globe-bal.

Ő lesz Zorro

Az idei évben a Cassandro című amazonos életrajzi filmben és Jennifer Lopez bérgyilkosos akciómozijában, az Anyában láthatta őt a közönség. De már előkészítés alatt áll a Z című produkció, amiben ő fogja játszani a híres-neves igazságosztó Zorrót.