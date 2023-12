A számszerint 2765. csillag elhelyezésén Catherine O'Hara és Natasha Lyonne színésznők mondtak beszédet. O'Hara játszotta az 1990-ben bemutatott Reszkessetek, betörők! vígjátékban a karácsonyi utazás alkalmával véletlenül egyedül otthonhagyott Kevin (Macaulay Culkin) anyját. A film, amelyben a főhős Kevin ötletes módon bánik el betörőkkel, hatalmas sikernek bizonyult és gyermeksztárrá tette Culkint. A folytatás, a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban 1992-ben jött ki szintén Chris Columbus rendezésében.

Culkin a ceremónián élettársa, Brenda Song színésznő és két gyermekük – Dakota és Carson – társaságában vett részt. Jelen volt Paris Jackson is, Michael Jackson (1958-2009) néhai popsztár lánya is, akinek Culkin a keresztapja.

Kevesen tudják, hogy a színész – aki Macaulay Carson Culkin néven született New Yorkban – a keresztneveit történelmi alakok után kapta. Thomas Babington Macaulay angol történész és politikus, Kit Carson vadnyugati hős volt. A családjában és a baráti körében viszont mindenki Mac-nek szólítja. Igazi nagycsaládba született, és nem épp tehetős körülmények közé. Hat testvérével és a szüleivel egy kis lakáson osztoztak az első éveiben, miközben az édesanyja telefonközpontosként, az édesapja pedig templomi sekrestyésként dolgozott. Négyévesen szerepelt először színpadon, és nyolcévesen játszott az első mozifilmjében, a Rocket Gibraltár, a viking bárkában, a világhírnevet a Reszkessetek, betörők! hozta meg számára. Macaulay Culkinról több érdekességet itt olvashatsz.

Nincs karácsony Kevin nélkül?

Miközben emberek milliói szórakoznak a Reszkessetek, betörők! filmeken, és élvezik, ahogy a kis Kevin kiszúr a gonoszokkal, egyesek szerint már-már horrorfilmbe illő, ahogy a gyermek elbánik a felnőttekkel. Mozgalom is szerveződött külföldön, hogy betiltsák az alkotást. Gyakorlatilag horrorfilmnek is lehetne minősíteni a Reszkessetek, betörők! című szériát. Élvezi a gyerek, hogy fájdalmat okoz másoknak, még nevet is rajta, nem értem, miért nem tűnt ez fel eddig senkinek Hollywoodban – idézi érvelt egy akitivista.