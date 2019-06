Európa legszebb tengerpartjai: szuper úti tippek idén nyárra

Ha nyár, akkor tengerpart: a kérdés, hogy melyikre essen a választásunk. Vannak, akik szívesen mennek évről évre ugyanabba a térségbe, és kedvenc kisvárosukba szinte hazajárnak, mások inkább arra törekszenek, hogy minden utazásukkor új tájakat fedezzenek fel, új utcákon barangoljanak, és korábban ismeretlen gasztronómiai alkotásokban leljék örömüket. Bármelyik csoportba is tartozol, az alábbi tengerpartok között te is megtalálod a neked valót.

Horvátország

Gyönyörű adottságai, közelsége és pénztárcabarát mivolta miatt az egyik legnépszerűbb úti cél a magyarok körében a horvát tengerpart. A mesés szigetek évről évre mágnesként vonzzák a látogatókat, a türkizkék Adria, a kellemes strandok és a labirintusszerű utcákkal átszőtt városok csábításának sokan nem tudnak ellenállni. Közülük is az egyik legközkedveltebb Krk, Horvátország legnagyobb szigete, amelyet a szárazföld felől egy tengeröblöt átívelő hídon lehet megközelíteni. Érdekesség, hogy a szigeten két tó és három kisebb folyó is található. A sziget északi és déli oldala teljesen más klímájú: a szárazföld felőli oldal sziklás és kopár, ezzel szemben a déli és nyugati rész csodás zöld területekkel van tele. A borkedvelők és gasztronómia szerelmesei szó szerint hazatalálhatnak: a vidék szőlőjéből kiváló fehérborokat, a sziklák között legelő juhok jellegzetes ízű tejéből pedig finom sajtokat kóstolhatnak az ide látogatók.

Szlovénia

Bár az egykori jugoszláv tengerpart nagy része Horvátországnak jutott, Szlovéniának is maradt egy pici (47 kilométeres), de annál szebb tengerparti szakasza, amelyet érdemes úti célunknak választani. Megnézhetjük a Szlovénia Velencéjének is nevezett Pirant, amelynek szűk utcáin barangolva úgy érezhetjük, Itáliában járunk. A szintén velencei hangulatot árasztó egykori halászfalu, Izola hosszan nyúlik befelé a tengerbe, ma ez a térség egyik legkedveltebb termálforrású fürdőhelye. Az 1990-ben természetvédelmi területté nyilvánított Strunjan egészen biztosan lenyűgöz: a város strandja messze földön híres a tisztaságáról és rendezettségéről, ahol nemcsak a tengerben, hanem a helyi gyógy- és élményfürdő tengervizes medencéiben, élménymedencéiben is megmártózhatsz.

Bulgária

Az idősebb korosztályból egészen biztosan sokan jártak gyerekként a bolgár tengerparton. A Napospart az elmúlt évtizedekben hatalmasat fejlődött, és még mindig nem kell vagyonokat kiadnod azért, hogy ott nyaralj. A térség egyik leghangulatosabb települése Neszebar, amelynek óvárosa nem véletlenül került fel az UNESCO világörökségi listájára. A szigetet, amelyen elhelyezkedik, egy 9000 éves híd köti össze a szárazfölddel. Erről a hídról a mai napig nem tudni, hogy a természet vagy az ember alkotása-e.

Franciaország

Ha még nem jártál Bretagne-ban, akkor mindenképpen ezt is írd fel a bakancslistádra. 2000 kilométernyi tengerparton, vadregényes tájakon, idilli városokban és misztikus szigeteken kalandozhatsz, ha ide látogatsz. A Bretagne déli partjainál lévő Morbihan-öböl az egyik legszebb a világon, a locmariaqueri titokzatos kősoroktól a középkori és reneszánsz emlékeket őrző Vannes városán át a Rhuys-félszigetig megszámlálhatatlan látnivalót rejt. A lenyűgöző szépségű Île aux Moines-sziget a középkorban szerzetesek birtokában volt. Egészen biztosan soha nem felejted el az élményt, ha végigsétálsz 7 km hosszú partján. Egy hajókirándulás során a lakatlan Gavrinis szigetét is felfedezheted, ami az európai neolitikum művészetének egyik legfontosabb tárháza. Észak-Bretagne legnépszerűbb kirándulóhelye a vad és érintetlen Côtes d'Armor mentén húzódó partszakasz, aminek egyediségét a pink és vörös színben pompázó sziklaformációk jelentik.

