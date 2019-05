Gyermekével sétált egy édesanya Georgia államban, a Szent Simon-szigeten. Észrevettek egy elpusztult halat a parton, amelynek hatalmas fogai voltak, akárcsak egy embernek.

A Georgia államban található Szent Simon-szigeten sétált egy édesanya gyermekével, amikor egy elpusztult halat találtak a parton. A hároméves csöppség szerette volna megnézni, ezért odamentek. Az édesanya döbbenten látta, hogy a halnak több sorban rendezkednek el hatalmas fogai, amelyek leginkább az emberi fogakra hasonlítottak – írja a Mirror.

Többeknek is megmutatta a furcsa fotókat, és kiderült, hogy egy birkafejű hallal találkoztak. Az is kiderült, hogy ez a hal a garnélák, rákok és kagylók elfogyasztására használja hatalmas fogati, amelyek egészen elképesztő látványt nyújtanak. A birkafejű hal egyébként félméteresre is megnőhet.