Hatalmas a Duna sodrása, a Hableány roncsát is megmozdította. A vízbe merülő búvárok minden alkalommal az életüket kockáztatják. Helikopterrel hozták Ausztriából azt a keresőműszert, amellyel talán kicsit könnyebb lesz a kutatás.

Alig lehet látni a folyómeder alján, a Duna sodrása rendkívül erős, a búvárok mégis alámerülnek.

"A nagy sodrás miatt többször felszakadtak az oldalhorgonyok, majd megtörtént az is, hogy kétszer hátrébb csúszott a roncs, délután viszont egy búvár egy kifejezetten erre a feladatra gyártott eszközzel, egy A5-ös sisakkal ment a vízbe. Kb. 65 kg ólmot vett fel, és még hozzá két, egyenként hétkilós ólombakancsot" – mesélte az RTL Klub híradójának Szathmári Zsolt szakbúvároktató. A Ripostot a Blikk szemlézte.

A folyó tetőzését szombatra várják, onnantól még 5 nap, mire beáll egy biztonságos, 4 méteres vízszint, amely már megkönnyítheti a mentést. Most még az életüket kockáztatják a búvárok. A látási viszonyok olyan rosszak, hogy csak a hangradarnak köszönhető, hogy megtalálták a roncsot. A feltérképezéshez olyan műszerre van szükség, amelyet Ausztriából kellett kölcsönkérni, ez meg is érkezett. Ezenkívül a különleges osztrák búvárcsapat, a Kobra is küldött 10 speciálisan képzett búvárt.

Pénteken a Bécsből hozott szonárral már méréseket is végeztek, a búvárok pedig felderítő merüléseket végeztek. Az egyik búvár azt nyilatkozta, a létrát sem tudták elhagyni, annyira erős volt a sodrás.