A garázs elsősorban az autó felségterülete, de mind tudjuk, hogy az esetek nagy többségében egyfajta tárolóhelyiségként is funkcionál. Ha jól osztod be a teret, számtalan – akár szezonális – dolgot is tárolhatsz benne!

Nincs kerti kis házad? Ne aggódj! Okos ötletekkel bőven el fognak férni a garázsban a kertrendező szerszámok, a nyári játékok, a grillezőszett és akár még a hobbikellékek is.

Első lépés

Az évek alatt számtalan olyan holmit halmozhatsz fel, amire egyébként már nincs is szükséged. Tehát mielőtt elkezdenél bepakolni, rámolj ki! A használhatatlan dolgokat dobd ki, azokat pedig, amiket már évek óta nem használtál, add el, vagy ajándékozd oda másnak!

Második lépés

Döntsd el, hogy melyik rész lesz kizárólag az autóé, és melyik szolgál majd tárolóként! Fontos, hogy kényelmesen elférj, ugyanakkor ne kelljen kicentizned a beállást sem. Az egyik legjobb módszer, ha a garázs falánál helyezed el a tárolókat, a kocsival pedig középre állsz be.

Harmadik lépés

A tárolók kiválasztásnál fel kell mérned, hogy mégis miket szeretnél a garázsban elraktározni. Értelemszerűen a grillszettnek nagyobb szabad hely kell a garázskapu közelében, míg a szerszámoknak speciális akasztós tartóra lesz szükségük. A könnyű hozzáférhetőség sem elhanyagolható szempont, így a nyitott tárolókat érdemes előtérbe helyezned a választásnál. Egy több módon is kihasználható, erős teherbírású állópolcot mindenképp szerezz be! Ennek egyik nagy előnye, hogy akár munkaasztalként is használhatod, így az aktuális igényeidhez igazodik. A stabilitása sem mellékes, és bár igen komoly súlyt bír el, érdemes a nehezebb holmikat a lenti polcokra helyezni!

A falakat se hagyd üresen: szerelj fel polcokat, de tartsd meg azt a magasságot, amit még könnyedén el tudsz érni! A szekrény is jó megoldás lehet, ha a garázstárolásról van szó, de ebben az esetben mindenképp vedd figyelembe, hogy az ajtajai akkor is nyithatóak legyenek, amikor az autó bent áll!

Rendszerezd, hogy mik azok, amiket az aktuális szezonban gyakrabban fogsz használni, és ezeket helyezd majd szemmagasságba vagy az egyszerűebben elérhető polcokra!

Negyedik lépés

A kisebb tárgyakat értelemszerűen dobozokba célszerű tenni, ezeket azonban mindenképp címkézd fel, hogy a lehető leggyorsabban megtaláld akkor, amikor szükséged lenne rájuk! Akkor, ha gyerekeknek is bejárásuk van a garázsba, a rájuk veszélyes holmikat tedd zárható dobozokba, így könnyedén megelőzheted a baleseteket! A legjobb azonban, ha a kisebbek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodnak a tárolóként is használatos garázsban!

