Várandósan sem mond le a sminkről Hailey Bieber - lesd el a trükkjeit!

Hailey Bieber és Justin Bieber nemrég jelentette be, hogy első közös gyermeküket várják. A sztárpár ennél jobban nem is tudta volna megcáfolni a kapcsolatuk válságáról szóló pletykákat, főleg, hogy házassági fogadalmukat is megújították. Hailey Bieber elbűvölő kismama, sugárzik róla a boldogság. Sőt, sokak szerint várandósan gyönyörűbb, mint valaha.

A szupermodell várandósan is divatos.

Forrás: Instagram / Hailey Bieber

Egy biztos, az amerikai modell nem fogja vissza magát a terhessége alatt sem: divatosan öltözködik, nem takargatja gömbölyödő pocakját, és ugyanúgy sminkel, ahogy eddig.

A természetes hatást kedveli

Hailey a visszafogott színeket és a természetes árnyalatokat kedveli, ezért általában nude sminket használ. Ragyogó bőrét fényes alapozóval és pirosítóval hangsúlyozza, száját sötétebb árnyalattal emeli ki, a szemét azonban nem sminkeli túl. Tus és szemhéjfesték helyett általában csak szempillaspirált használ, valamint a szemöldökét formázza. A szupermodell általában saját sminkmárkájának, a Rhode Skinnek a termékeit használja, de az általa preferált árnyalatokat más kozmetikai cégek kínálatában is megtalálhatod.

Lesd el a titkát!

Ha szeretnéd lemásolni Hailey természetes hatású megjelenését, akkor ezeket a lépéseket kövesd a sminkeléskor: először használj egy hidratáló báziskrémet, majd erre vidd fel az alapozót, a bőrhibákat pedig korrektorral fedd le. Az arccsontokra sötétebb, bronzosabb színt használj (ez az árnyalat mehet a szemhéjadra is), majd egy mattító, fixáló púderrel tökéletesítsd az összhatást. Ezután még egy kis pirosítót tehetsz az almácskákra, a szemöldöködet pedig egy formázó fésűvel igazítsd meg. A szádat kontúrozd körbe a természetesnél egy árnyalattal sötétebb színnel, majd belülre egy csillogó szájfényt használj. Hailey ezután már csak egy kis szempillaspirált használ, de azt sem mindig, inkább a bőrére és a szájára helyezi a fókuszt.