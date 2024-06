Bőrápolás 50 felett: a kozmetikus elárulta, mire érdemes figyelni

Hidratálás és hatóanyagok

A nedvességpótlásra a hialuronos és kollagénes termékek a legjobbak. Ezt követően különböző vitaminos, enzimképződést fokozó, pigmentfolt halványító és ráncfeltöltő hatóanyagok következhetnek. Ilyenek például a retinoidok, A-, C-, E-vitamin, Q10 koenzim, elasztin, növényi hatóanyagok és olajok. Ezek szérumok, ampullák, maszkok és krémek formájában is elérhetők. Az 50 év feletti nők számára különösen fontos a szemkörnyék ápolása is. Ehhez használj kifejezetten szemkörnyék ápoló krémet, amely hidratál és csökkenti a szem körüli ráncokat, duzzanatokat.

Kényeztető kezelések

Miután feltöltöttük bőrünket a szuper hasznos hatóanyagokkal, eljött az ideje a kényeztetésnek is. jöhetnek a kozmetikai csoda masszázsok jótékony hatásai, amelyek pluszban kényeztetőek és egy kis én-időt is biztosítanak. Továbbá az arcmasszázs serkenti a vérkeringést és elősegíti a bőr feszességét. Néhány perc napi arcmasszázs segíthet a bőr rugalmasságának megőrzésében. Ezenkívül gépi kezelések is segíthetnek a bőr állagának megőrzésében.

Antioxidánsok és vitaminok

Az antioxidánsok és vitaminok kívül-belül fontosak (például klimax vitaminok), valamint a megfelelő folyadékbevitel és UV-védelem is elengedhetetlen. A bőrápolás rendszeressége és folyamatossága kiemelten fontos. Naponta többször frissítsük fel és tisztítsuk meg bőrünket, nappalra könnyedebb, jól felszívódó hatóanyagokat használjunk, éjszakára pedig nehezebb, testesebb krémeket. Ne hagyjuk ki a nyak, dekoltázs és kézfejek ápolását sem.

Az idő elleni harcban tehát a tudatos és rendszeres bőrápolás, a megfelelő hatóanyagok és kezelések segíthetnek. Ne feledjük, mindig szánjunk időt magunkra, hiszen a megfelelő ápolás látványos eredményeket hozhat.

