Madonna ráncai nyomtalanul eltűntek: a 66 éves énekes arca simább, mint egy újszülötté - FOTÓ

Madonna részt vett Dolce and Gabbana after partyján Milánóban, és azonnal fel is hívta magára a figyelmet, de nem az öltözékével. A 66 éves énekesnő arca olyan, akár egy újszülötté.

Madonna néhány napja még így nézett ki

Forrás: Getty Images

Madonna arca teljesen ránctalan

A 66 éves szupersztár szombaton részt vett a Milánói Divathét keretében megrendezett 2025-ös tavaszi-nyári bemutatón. Naomi Campbell és Ashley Graham mellett foglalt helyet az első sorban, ám nem emiatt és nem is az öltözéke miatt irányult rá minden figyelem, hanem kifogástalan arcbőre volt az, amit rögtön észrevettek az emberek.

Madonna ráncai nyomtalanul eltűntek, ami valószínűleg profi plasztikai sebészeknek köszönhető.

A rajongók persze egyből észrevették, hogy az énekesnő arca megváltozott azóta, hogy utoljára nyilvánosan megjelent New Yorkban, ahol majdnem hasra is esett. Madonna gondosan megtervezett belépője a New York-i Divathét vörös szőnyegére igencsak kínosra sikeredett, mivel késve érkezett, letessékelték a vörös szőnyegről, a nagy sietségben pedig megbotlott a sztár. A kínos eset majdnem két hete történt, és azóta az énekesnő külseje gyökeresen megváltozott. Madonna arca kissé teltebb és sokkal simább lett. „Jobban néz ki, mint valaha" - írta az egyik kommentelő, és sokan egyet értenek vele, habár az is világos, hogy a kisimult arca nem a természet ajándéka.

Madonna arca ránctalan lett

Forrás: NurPhoto via AFP

Madonna szexi cowboyként borzolja a kedélyeket - FOTÓ

Madonna, a popzene örök királynője, nemrégiben ünnepelte 66. születésnapját egy lenyűgöző bulival, amely egy egyhetes olaszországi utazással volt összekötve. A szupersztár énekesnő mindenkit elvarázsolt merész neccharisnyás megjelenésével egy régi pajtában készült fotózáson, ahol stílusosan ragyogott a cowboy ihlette szettben.