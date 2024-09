Szemfényvesztők: Woody Harrelson és Morgan Freeman Magyarországon forgat

Magyarországon forgatják a nagysikerű Szemfényvesztők című film 3. részét. Az illuzionistákról szóló történet eddig kétszer aratott sikert a mozikban, a már jól ismert szereplőgárda egy része a napokban megérkezett Budapestre, hogy elkezdjék a forgatást. A színészlegendák imádják a magyar fővárost, a rajongók találkozhattak Woody Harrelsonnal, de itt lesz a következő hetekben Rosamunkd Pike, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Mark Ruffalo, Jesse Eisenberg és Dave Franco is.

A Szemfényvesztők színészei imádják a magyar konyhát

Valószínűleg nem véletlen, hogy Morgan Freemant és Samuel L. Jacksont ugyanabban az étteremben fotózták le. A két színész rajong az ízes magyar ételekért.

A film forgatása akár egy hónapig is eltarthat, ha a rajongóknak szerencséjük van, a következő hetekben a sztárok még jó néhány helyen felbukkannak majd Budapesten.

Magyarország az utóbbi években egyre népszerűbb helyszínné vált a filmkészítők számára, köszönhetően a lenyűgöző tájaknak, az építészeti remekműveknek és az alacsony költségeknek. Az ország számos ikonikus filmnek adott már otthont, amelyek közül sok világszerte ismertté vált.

Evita (1996)

Alan Parker rendező monumentális musicalje, amely Eva Perón, Argentína egykori First Ladyjének életét meséli el, részben Magyarországon készült. A főszereplő Madonna és Antonio Banderas mellett a magyar főváros, Budapest is jelentős szerepet kapott. A Parlament épületét például Buenos Aires Casa Rosada-jának alakították át. Az ikonikus jelenet, amikor Madonna a híres Don't Cry for Me Argentina című dalt énekli a balkonon, valójában Budapesten készült, nem Buenos Airesben.

A kémek hídja (2015)

Steven Spielberg hidegháborús thrillere, A kémek hídja szintén Magyarországon forgott. A filmben Tom Hanks egy amerikai ügyvédet alakít, aki egy fogolycserét próbál lebonyolítani a CIA és a KGB között. Budapest szolgált Berlinként a film számos jelenetében, például a Kelet- és Nyugat-Berlin közötti határjeleneteknél. A város építészeti stílusa és az utcakép hitelesen idézte meg az 1960-as évek Németországát.