A világ legrangosabb, legismertebb és elismertebb szépségversenyét idén 73. alkalommal írták ki a szervezők. Magyarország egy meglehetősen hosszabb szünet után, 2023-ban tért vissza a nemzetközi sorozat mezőnyébe. A Miss Universe Hungary újbóli életre hívásában oroszlánrésze volt dr. Özer Nórának. A magyar-török származású, jogász végzettségű dr. Özer Nóra maga is nyert idehaza rangos szépségversenyt, de, mint mondta, a Miss Universe egy egészen más világ. És ezt az a 636 lány is megtapasztalhatta, aki benevezett az idei versenyre, ugyanis már a 12 kiválasztott közé bejutni is óriási kihívást jelentett.

Miss Universe Hungary: A döntőbe jutott 12 hölgy és a tavalyai győztes, Blága Tünde (balról jobbra:) Dr. Kuizs Vivien, Árki Dominika, Kormos Enikő, Halász Noémi, Petróczi Panna,

Apetrei Fanni, (Blága Tünde MU 2023 győztes), Oldal Szintia, Fekszi Szimonetta, Bedzsó Liliána, Molnár Mira, Dr. Kenéz Nóra

A Miss Universe Hungary elnöke a nap végén elégedetten nyilatkozott az idei középdöntőről:

„Úgy érzem, elégedettek lehetünk, mert sikerült kiválasztanunk azt a 12 lányt, aki egész biztosan méltóképpen fogja képviselni a verseny szellemiségét a szeptember 28-i döntőn. Számomra külön öröm, hogy nem egy homogén mezőnyt válogattunk össze, hanem nagyon színes ez a döntős csapat. A fiatal lányok mellett van egy 40 éves hölgy is, aki a fiatalokat megszégyenítő külsővel rendelkezik, sőt, szerintem neki van a legjobb alakja az egész mezőnyben. De minden lány nagyon szép és nagyszerű értékekkel rendelkezik” – mondta dr. Özer Nóra, aki azt is elárulta, hogy idén először nem volt korhatárhoz kötve a jelentkezés, így 18-tól 40 éves korig jelentkeztek a hölgyek. „Ugyancsak örülünk, hogy az ország minden pontjáról jelentkeztek, és nagyon sokan kiemelték, hogy mennyire befolyásoló tényező volt számukra a Miss Universe pozitív értékrendje, amikor belevágtak a megmérettetésbe. A döntőre szeptember 28-án kerül sor az Operettszínház egyik termében” - zárta szavait az elnök.

Lehet, hogy egy szépségversenyen zsűrizni a legtöbb férfi számára álommunkának tűnik, de Hajós István, a zsűri elnöke elmondta, hogy egyáltalán nem volt könnyű dolguk.

„Nagyon nehéz volt a döntés. Több körben hasonlítottuk össze a lányokat, voltak páros összehasonlítások is, hiszen azt szerettük volna, hogy olyan lányokat válasszunk ki a döntőre, akikben a zsűri minden tagja látja a lehetőséget, hogy megnyerheti a versenyt, másrészt pedig méltóképpen tudja majd képviselni Magyarországot a mexikói világdöntőben.”