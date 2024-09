A HR-szakértő szerint mindig hazudni kell, ha ezt a kérdést kapod az állásinterjún

Az állásinterjún mindenki igyekszik a legjobb oldalát mutatni, és készséges lenni, valamint minél őszintébb. Ez azonban nem biztos, hogy mindig a legkifizetődőbb. A HR-szakértő szerint például mindig hazudni kell, ha egy bizonyos kérdést feltesznek nekünk. Ez a kérdés pedig nem más, mint az, hogy jelentkeztünk-e más cégekhez is.

Csak egy jó válasz létezik: ezt mondd, ha az állásinterjún megkérdezik jelentkeztél-e máshova

A HR-szakértő tanácsa: mindig hazudjunk, ha ezt kérdezik az állásinterjún

Nagyon fontos, hogy az állásinterjún - főleg, ha álmaink munkájára jelentkezünk - jó benyomást tegyünk. Ehhez pedig az kell, hogy végezzük el a szükséges előkészületeket: ne érjenek váratlanul a kérdések, és mindig készüljünk fel legalább annyira az adott cégből, mint amennyire az interjúztatók felkészülnek az alanyból. Ezek az alapok ahhoz, hogy sikeres legyen a jelentkezés, de van más is, amin akár el is csúszhatunk. Az egyik kérdés, ami könnyen elbizonytalanítja az embereket az a következő: Jelentkeztünk-e más céghez is? Erre a kérdésre az ösztönös válasza az lenne a munkavállalóknak, hogy nem. Miért? Mert azt a benyomást szeretnék kelteni, hogy az adott cégre fókuszálnak, nem akárhol szeretnének dolgozni, hanem csak ott. Ez azonban egy HR-szakértő szerint nem a legjobb válasz sőt, inkább érdemes hazudni még akkor is, ha egyébként nem adtuk be máshova a jelentkezésünket.

Anna Papalia karrier-guru - aki egymillió követővel rendelkezik a TikTokon - nyomatékosan kijelentette: „Amikor egy interjún megkérdezik tőled, hogy 'Aktív álláskereső vagy-e?' vagy 'Voltál-e állásinterjún máshol is?', csak egy dolgot válaszolhatsz, még akkor is, ha nem igaz.

Erre a kérdésre csak egy jó válasz létezik. Ez a legfontosabb, amikor állásinterjúkról van szó,

ezért ha minden mást elfelejtesz, amit valaha tanítottam neked, szeretném, ha ezt az egy dolgot megjegyeznéd. Minél kevésbé akarod, annál jobban akarnak téged. Ha egy állásinterjún úgy viselkedsz, mintha kétségbeesett lennél, mint akinek szüksége van erre az állásra, és akarja ezt a pozíciót, az egy kicsit visszahveti a lelkesedésüket. Nem tudom megmagyarázni, ez emberi dolog. Azt akarjuk, amit nem kaphatunk meg. Tehát legközelebb, amikor valaki megkérdezi tőled, hogy interjúztál-e máshol, akko a válasz az legyen, hogy igen. És amikor megkérdezik, hogy hol, akkor a következőt válaszold: 'Ezt inkább bizalmasan kezelném'."