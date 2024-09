Eva Longoria köldökig kivágott ruhában vonult a kifutón: vadító volt a Párizsi Divathéten

Lenyűgözően festett Eva Longoria a Párizsi Divathét kifutóján. A 49 éves színésznő egy köldökig kivágott, fehér ruhában vonult, amivel elérte, hogy minden szem rá szegeződjön.

Eva Longoria a Párizsi Divathéten

Forrás: AFP

A színésznő a Párizsi Divathét első napján vonult a kifutón, és bizonyára lesznek még emlékezetes megjelenések, Eva Longoria magasra tette a lécet. A 49 éves sztár egy köldökig kivágott, fehér ruhában mutatta meg idomait, amely ráadásul combközépig fel is volt vágva. Így nemcsak a dekoltázsát, de a lábait is megcsodálhatták az emberek. A szetthez egy ezüst magas sarkút húzott, a nyakában pedig egy gyönyörű nyakláncot viselt, ami a mellei között ért véget. A színésznő vadító és magabiztos volt, mint mindig.

A sztár nemrég vallott arról, hogy gyerekkorában ennivalóra is alig volt pénzük. Az 1975-ben született Eva Longoria családja szerény körülmények között élt. Négyen voltak lánytestvérek, de mivel Evának volt egyedül barnább bőre és sötét haja, a család rút kiskacsájának számított. Amíg fel nem fedezték... A nagy fordulatot a Született feleségek hozta el számára, ennek köszönheti az első vörös szőnyeges megjelenését is 2005-ben a Cannes-i Filmfesztiválon, ahol mindössze egy 40 dollárba kerülő ruhát viselt. „Úgy gondoltam, ez a kötött arany színű ruha jó lesz. Mindenki drágának hiszi és úgy is néz ki, senki sem tudta, hogy csupán 40 dollárt adtam érte” - mondta.