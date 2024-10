A jó minőségű kézápoló termékek megtalálása kulcsfontosságú lehet a kéz kiszáradása elleni harcban, azonban arról se feledkezzünk meg, hogy a belső hidratálás – a megfelelő mennyiségű víz fogyasztása – legalább annyira fontos, mint a kézkrémek rendszeres használata. Ősszel hajlamosabbak vagyunk kevesebb vizet fogyasztani, mint nyáron, pedig a hűvösebb hónapokban ez ugyanolyan fontos, mint a nyári, nagy melegben. Első lépésként tehát, ha állandóan kiszárad a kezed, gondold át, hogy mennyi vizet iszol egy nap. Célszerű óránként elfogyasztani 2 deciliter vizet – így biztosíthatod a szervezeted hidratáltságát egész nap. Az ajánlott napi vízmennyiség egy átlagos testalkattal rendelkező személy esetében 1,5-2 liter között van.

A kézkrémek egyik fő feladata a vízmegkötés

Forrás: Shutterstock

A kézkrémek hatékonysága a bőr kiszáradása ellen

A bőrgyógyászok javaslata szerint a hideg, szeles időben akár napi 5-6 alkalommal is érdemes lehet krémezni a kezünket. Fontos, hogy a köröm melletti bőrt és a körmöket is jól bekenjük, mert ezek a területek is hajlamosak a kiszáradásra. A szakemberek szerint olyan összetevőket kell keresnünk a kézkrémek esetében, amelyek nyugtatják, hidratálják és puhítják a bőrt. A kézkrémek egyik fő feladata a vízmegkötés – ennek segítségével a bőr megőrzi nedvességtartalmát és hidratáltabbá válik, így nehezebben szárad ki. Ilyen vízmegkötő összetevő például a glicerin, a hialuronsav, a tejsav, a sorbitol és a karbamid. Az emollientek szintén nyugtató hatással vannak a bőrre, ezek olyan anyagok, amelyek hatására kenhetővé válik a kézkrém. Puhítják a bőrt és vízmegkötő tulajdonsággal rendelkeznek: ilyen összetevő például a lanolin, a jojoba olaj, vagy az isopropyl palmitate.

Ezek a kézkrémek hatékonyan segítik a kiszáradás elleni harcot

1. Eucerin Atopi Control

Eucerin Atopi Control

3299 Ft

Forrás: eucerin.hu

Ha nagyon száraz, repedezett a bőröd, akkor ez az Eucerin illatanyagmentes, gyulladáscsökkentő hatású kézkrém nagyon jó választás lehet számodra. Gyorsan felszívódik, nem zsíros, és az ekcémára hajlamos bőrre is kiválóan alkalmas. Csillapítja a viszketést, hidratál és segít visszanyerni a kézfejek puhaságát.