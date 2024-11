Ilyen színű legyen a körmöd a horoszkópod szerint

Ahogy a Nap lassan megérkezik a Nyilasba, úgy érzékelheted te is az életed eseményeinek változásait, és e szerint változtathatsz te is bizonyos dolgokon. Például a körmöd színén! A következő alkalommal, amikor a körmöshöz mész, válassz a Nyilas szezonhoz és a te horoszkópodhoz illő színt. Mutatjuk melyik árnyalat lesz a legjobb neked és hogy hol szerezheted be.

A horoszkópod szerint ezek a színek illenek hozzád és a körmödhöz Forrás: Shutterstock

A horoszkópod szerint ilyen színű legyen a körmöd

Nyilas

Kedves szülinapos Nyilas! Itt az alkalom, hogy ünnepeld magad egy teljes hónapon át, csoda szép színnel a körmödön. Pontosabban színkavalkáddal, mer ez a te hónapod. Ezzel a csillámos ezüst lakkal nemcsak a körmeid, hanem te is tündökölni fogsz! Tökéletes, hiszen nemcsak a szülinapodhoz, de az ünnepi szezonhoz is remekül passzol majd.

Gel Effect körömlakk 41 - Glitter silver, ár: 820 Ft

Forrás: crystalnails.hu

Bak

Nemsokára eljön a te időd is, kedves Bak. Ettől függetlenül nem kell visszafognod magad. Egy pasztell sárga színnel biztosan felhívod majd a környezet figyelmét, de ez a tökéletes szín, mert segít megnyílni és kommunikálni.

Eggstra, ár: 2 694 Ft

Forrás: indigonails.hu

Vízöntő

Ebben a hónapban élvezd ki az ünnepi hangulatot valami visszafogott választással. A hófehér ihlette szín remek választás lesz neked. Segít majd lenyugodni ebben a zűrös és programokkal teli időszakban.

Nora Beauty lakkzselé (géllakk), ár: 3 299 Ft

Forrás: norabeauty.com

Halak

Itt az ideje, hogy egy kicsit magadra gondolj, elengedd a feladatait és nyiss a világ felé kedves Halak. Eljött a változás és a változtatás ideje, ehhez pedig tökéletes passzol majd ez az erős pink körömlakk.

N12 Sunny Red, ár: 1 500 Ft

Forrás: marionnaud.hu

Kos

Most, hogy egész kreatívan éled az életed, a körömlakkod is feldobhatod. Egy arany csillámos színnel ünnepi hangulatba kerülsz, miközben ragyogóbbá teszed a hangulatod. Élvez a csillogást!

Gyorsan száradó körömlakk, ár: 2 495Ft

Forrás: hm.com

Bika

Számos kihívással kellett szembenézned az elmúlt hetekben, így teljesen érthető, ha elfáradtál, de ne add fel. Itt az ideje, hogy pihenj, megnyugodj, megéld a változásokat és ehhez a lila szín lesz a társad, ráadásul gyöngyházfénnyel meghintve.

OPI Nail Lacquer Suga Cookie, ár: 3 990 Ft

Forrás: alza.hu

Ikrek

Az elmúlt hónapban túl sokat foglalkoztál mások véleményével, és nehezen mondtad el, hogy mit is akarsz valójában. Most itt az ideje, hogy ez megváltozzon, és a körmeid beszéljenek helyetted. Egy egyedi, holdfény színű körömlakkal könnyebben kifejezed majd önmagad.