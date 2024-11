Luxuswellness a négy fal között: 5 technikai kütyü az otthoni beautypercekre

Nincs is annál jobb, mint amikor hazaérve egy hosszú és fárasztó nap után kicsit feltöltődsz, és átadod magad a kényeztető SPA élménynek. Az otthonod a béke szigete, ahol akár saját luxuswellness-részleged is lehet, ehhez adunk most néhány remek ötletet!

Luxuswellness az otthonodban? Miért is ne? Ha szeretnéd végre elengedni a hétköznapi nyüzsgés fáradalmait, vágysz egy kis nyugalomra, feltöltődésre, akkor válassz egy kellemes, andalító zenét, gyújts meg néhány illatgyertyát, kapcsold ki a mobilod és ugorj fejest az otthoni wellness csodálatos világába. Ha kizárt, hogy még idén elszökj egy kis relaxáló SPA élményre, teremtsd meg magadnak otthon! Lássuk, milyen lehetőségeid vannak a luxusspa-élményre a saját falaid között! Luxuswellness a négy fal között: a legjobb beautytermékekkel

Forrás: Shutterstock Luxuswellness az otthonodban - a legjobb beautyeszközökkel Nyugalom, és mindaz ami hozzásegít Egy kényeztető fürdő csodát tesz a bőröddel; ha jól csinálod, számos előnyét élvezheted. Miután megengeded a vizet, szórj fürdősót a kádba a kellemes relaxálás érdekében. Ha pedig imádsz elmerülni a hab lágy érintésében, töltsd meg a kádat levendulaillatú habfürdőnkkel és élvezd a megnyugtató levendula aromáját. Amíg a finom, meleg kádfürdő segít ellazítani a fáradt izmokat, maximalizáld bőröd hidratációját és simítsd ki a ráncokat a JimJams legújabb Hydrasonic ultrahangos készülékével. Ár: 25.290 Ft

Forrás: Douglas Gondoltad volna, hogy egy megfelelő relaxáló halk zene segít kikapcsolni, lassítani a pulzusszámot, és lazábbá tenni az egész testet? Tudományosan bizonyított, hogy a megfelelő zene hozzájárul a szerotonintermelés fokozásához, ennek köszönhetően pedig képes csillapítani a szorongásos tüneteket. Radírozás, ami eltünteti az elmúlt hetek fáradalmait A legjobb módja, hogy megszabadulj az elhalt hámsejtektől, ha tusfürdő használata előtt átradírozod a tested minden egyes porcikáját egy finom szemcsés bőrradírral. Hosszantartó, hidratált bőrre vágysz? Használj sheavajas terméket. Ha szívesen kipróbálnál egy érzékibb élményt, a mandulaillatú bőrradírt neked találták ki. A sima és ragyogó bőr érdekében készítsd elő a Philips Lumea villanófényes tartós szőrtelenítő készülékét, amit a kádból kikelve azonnal bevethetsz az undok kis szőrszálak ellen. Ár: 127.450 Ft

Forrás: Notino Hajápolás: minden, amire a tincseidnek szüksége van Ápold a hajadat a legjobb samponnal és balzsammal: szánj időt arra, hogy mélyen tápláld és feltöltsd a hajadat egy hajmaszkkal. Alkalmazd törölközőszáraz hajon és hagyd hatni 10 percig, majd öblítsd le. Akár törölközőbe is bugyolálhatod a hajadat a maszk hatásának optimalizálásáért. A gyönyörű frizura érdekében vesd be a Dyson Supersonic hajszárítóját, amely az intelligens hőmérséklet-szabályozó funkcióval segít megakadályozni, hogy a magas hőmérséklet károsítsa a hajszálakat.